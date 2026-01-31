Hayley und Derek Hough zeigen Videoclip ihrer Hausgeburt

Großer Moment für Hayley Erbert und Derek Hough (40): Einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter Everley Capri Hough hat das Paar einen intimen Videoclip von der Hausgeburt auf Instagram veröffentlicht. Der Zusammenschnitt zeigt, wie die Tänzerin am 29. Dezember in ihrem Zuhause in Los Angeles in den Wehen liegt, zwischen Kerzenlicht und gedämpfter Musik in den Geburts-Pool steigt und dort ihr Baby zur Welt bringt – mit Derek direkt an ihrer Seite. Der Dancing with the Stars-Star sitzt am Beckenrand, stützt sie, hält ihre Hand, flüstert ihr zu. Am Ende kuschelt die kleine Familie im Wohnzimmer, Mutter und Vater lächeln erschöpft und glücklich in die Kamera.

Unter dem Beitrag findet die frischgebackene Mutter starke Worte. Sie beschreibt die Geburt als "roh, wild, ursprünglich, verletzlich, transformativ, heilig" und schreibt weiter: "Ich bin durch so viel gegangen und dachte, ich kenne meine Stärke. Die Geburt und die Mutterschaft haben eine Tiefe gezeigt, die ich nie kannte." Sie habe keine Angst gespürt, sondern Vertrauen in Körper und Kind: "Selbst in den intensivsten Momenten fühlte ich mich gehalten und unterstützt." Ihrem Team dankt die Profi-Tänzerin für "Liebe, Fürsorge und die ruhige Präsenz über viele Stunden".

An Derek richtet sie rührende Zeilen: Er habe "nie gezweifelt", sei ihr Anker gewesen, habe Raum gehalten und mit ruhiger Stärke Präsenz gezeigt. "Die Liebe und Verbindung, die ich von ihm gespürt habe, ist jenseits von Worten." In den Kommentaren antwortet Derek: "Das beeindruckendste Erlebnis, das ich je gesehen habe. Ich bewundere dich, meine wunderschöne Frau, und alle Frauen, die es auf sich nehmen, Leben in diese Welt zu bringen." Auf die Frage, ob Hayley es wieder tun würde, antwortet sie eindeutig: "Ohne zu zögern, eine Million Mal."

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough bei der Premiere von Disneys "Tron: Ares"

Instagram / hayley.erbert Derek Hough mit seiner Tochter Everley

Instagram / hayley.erbert Tänzerin Hayley Erbert