Diese Popikone wohnt bald in Angelina Jolies Traumvilla

Ein echtes Hollywood-Schmuckstück wechselt offenbar den Besitzer: Madonna (68) soll künftig in der früheren Traumvilla von Angelina Jolie (51) im noblen Los-Angeles-Stadtteil Los Feliz wohnen. Wie die New York Post und der Robb Report übereinstimmend berichten, greift die Popikone für das historische Anwesen tief in die Tasche – rund 24,75 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 22 Millionen Euro, soll sie dafür zahlen. Damit scheint der Immobiliendeal etwa ein halbes Jahr nach der Verkaufsentscheidung der Schauspielerin unter Dach und Fach zu sein. Ganz so tief wie ursprünglich gedacht muss die Musikerin übrigens nicht in die Tasche greifen: Zu Beginn standen stolze 29,85 Millionen Dollar, also rund 26,5 Millionen Euro, auf dem Preisschild. Angelina hatte sich nach der Trennung von Brad Pitt (62) in das prachtvolle Haus zurückgezogen und dort fast ein Jahrzehnt lang mit ihrem Nachwuchs gewohnt.

Die 1913 errichtete Villa steht auf einem ca. 8.000 Quadratmeter großen Grundstück und bietet jede Menge Platz. Neben sechs Schlafzimmern und zehn Badezimmern verfügt das Gebäude über großzügige Wohnbereiche und eine große Bibliothek. Auch ein Poolhaus sowie ein separates Gästehaus gehören zum luxuriösen Anwesen. Auch die Geschichte des Hauses kann sich sehen lassen: Jahrzehntelang gehörte es dem Regisseur Cecil B. DeMille, der dort bis zu seinem Tod im Jahr 1959 lebte. Dass sich die Schauspielerin von der Immobilie trennt, kam nicht völlig überraschend. Bereits vor einigen Jahren hatte sie angekündigt, weniger Zeit in den USA verbringen zu wollen, sobald ihre jüngsten Kinder Vivienne und Knox volljährig sind. Die Zwillinge feierten am 12. Juli 2026 ihren 18. Geburtstag

Dass sich die Sängerin für das Objekt interessiert, war bereits vor einigen Wochen durchgesickert. Da sie ihren 68. Geburtstag am 16. August in Griechenland feierte, ließ sie sich das damals noch angebotene Anwesen kurzerhand per Videotour zeigen. Ihr Team hatte zuvor den Kontakt hergestellt und die virtuelle Führung gemeinsam mit den zuständigen Maklern organisiert. Ob Madonna anschließend tatsächlich ein Kaufangebot abgeben würde, war damals allerdings noch nicht klar. Inzwischen soll die Musikerin den Zuschlag erhalten haben. Damit würde sie als nächste prominente Bewohnerin in das Anwesen einziehen und Angelina ablösen.

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https://www.instagram.com/p/DcMC-OagjHT/?img_index=9 Madonna mit Geburtstagstorte an ihrem 68. Geburtstag in Griechenland 2026.

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

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Getty Images Madonna, Mai 2025