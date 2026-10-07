Hot oder Flop? Florence Pugh setzt im Herbst auf Micropony

Florence Pugh (30) hat bei der Weltpremiere des neuen Jaguar Type 01 in New York alle Blicke auf sich gezogen – und das vor allem wegen ihrer Haare. Im Veranstaltungsort STORIED präsentierte die Schauspielerin einen markanten Herbstlook, dessen auffälligstes Detail ein Micropony ist: Die kurzen, bewusst fransig gestylten Strähnen enden deutlich über den Augenbrauen. Das übrige blonde Haar formte sie zu einer skulpturalen Hochsteckfrisur mit kleinen Schlaufen und abstehenden Spitzen. Dazu kamen präzise betonte Brauen, kräftig rote Lippen und eine schwarz glänzende Maniküre. Für den nötigen Glamour sorgte ein figurbetontes schwarzes Kleid mit westernartigem Oberteil, das Florence mit funkelndem Diamantschmuck von Bulgari kombinierte. Der Auftritt markiert für sie zugleich den Beginn einer neuen Aufgabe. Bei der Veranstaltung wurde Florence als erste Markenbotschafterin von Jaguar für die neue Ära des britischen Autoherstellers vorgestellt.

Hinter dem Auftritt steckte das vertraute Glamourteam der Schauspielerin. Hairstylist Hyungsun Ju kreierte die Frisur, für das Make-up war Alex Babsky verantwortlich und das Styling übernahm Rebecca Corbin-Murray. Mit dem Micropony greift Florence außerdem einen Trend auf, der in diesem Herbst bei zahlreichen prominenten Frauen zu sehen ist – allerdings in ganz unterschiedlichen Varianten. Dakota Johnson (37) etwa trägt ihren charakteristischen Pony inzwischen deutlich kürzer als früher. Jennifer Lawrence probierte zunächst sogenannte Butterfly Bangs aus und entschied sich anschließend ebenfalls für eine erheblich kürzere Version. Auch Taylor Swift (36) nutzt ihren Pony immer wieder als prägendes Detail, um unterschiedliche Looks und musikalische Phasen optisch zu begleiten. Florence interpretiert den Trend allerdings besonders kompromisslos. Durch den großen Abstand zwischen den ausgefransten Spitzen und ihren Augenbrauen wirkt ihr Micropony kantiger als die Varianten ihrer Kolleginnen. In Kombination mit der ungewöhnlich geformten Hochsteckfrisur erhält der aktuelle Herbstlook dadurch einen klar punkigen Touch.

Ganz neu ist die Idee für die Schauspielerin allerdings nicht. Schon bei den Oscars 2023 arbeitete Hairstylist Peter Lux mit einem ähnlichen Effekt: Er legte ihren Pferdeschwanz nach vorn und erzeugte so optisch kurze Stirnfransen, die Teil einer ebenfalls skulpturalen Hochsteckfrisur waren. Der Unterschied zum aktuellen Look liegt im Kontrast – der neue, deutlich abgesetzte Pony trifft auf ihre längeren Haare und wirkt dadurch wesentlich präsenter. Generell wechselte Florence bei ihren jüngsten öffentlichen Auftritten zwischen sehr unterschiedlichen Frisuren. In Venedig präsentierte sie unter anderem einen hohen, stark texturierten Pferdeschwanz. Bei einer weiteren Gelegenheit setzte sie auf einen glatten Wet-Look mit auffälliger Tolle. Für die Premieren von "East of Eden" wählte die Schauspielerin wiederum weichere Stylings. Zu auffälligen Kleidern und verspielten Rüschenlooks von Rodarte trug sie ihre Längen entweder offen oder arrangierte sie zu großen, romantischen Hochsteckfrisuren.

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Getty Images Florence Pugh beim Jaguar Type 01 Launch Event in New York City

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Getty Images Dakota Johnson bei der New-York-Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Florence Pugh bei der Vanity Fair Oscar Party 2023 in Beverly Hills