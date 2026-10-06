"Lüge aufgeflogen": Hat sich Kim bei PBB schon verplappert?

Kaum ist Kim Virginia Grey (31) bei Promi Big Brother eingezogen, sitzt mit Leyla Heiter (30) schon eine ausgesprochen aufmerksame Beobachterin vor dem Bildschirm: Die Realitybekanntheit verfolgt den Auftritt ihrer Branchenkollegin peinlich genau und kommentiert in ihrer Instagram-Story das Container-Geschehen. Für sie dabei besonders interessant: Kims Schilderungen rund um die Eheschließung mit Nikola Grey (30). Nach ihrer Berechnung verstrickte sich Kim bei diesem Thema schon nach knapp 20 Minuten in erste Widersprüche: Einerseits behaupte Kim, gar nicht genau zu wissen, seit wann sie verheiratet sei, feiere im Haus dann aber doch den Hochzeitstag mit ihrem bunt tätowierten Göttergatten. Auch die Anekdoten über ein Gelöbnis und eine Trauung durch ein Elvis-Presley-Double in Las Vegas wirken auf Leyla wenig schlüssig.

"Ist nach 20 Minuten die erste Lüge aufgeflogen oder nicht? Sie sagt gerade, sie weiß nicht, seit wann die verheiratet sind, haben da drinnen aber ihren Hochzeitstag", poltert Leyla in ihrer Story und schiebt zynisch hinterher: "Aber wenn man doch offiziell verheiratet ist, da hat man doch eine Eheurkunde. Also, Mike und ich haben auf jeden Fall eine Eheurkunde." Dass von Kims Mitbewohnern niemand auf die ihrer Meinung nach eklatanten Unstimmigkeiten hinweist, hatte Leyla schon fast geahnt. "Der Einzige, in den ich ein bisschen Hoffnung gesetzt habe, ein bisschen Hoffnung gesetzt hat, war unser Löwe Maurice. Der hat alles gezeigt, außer Löwe. Der umarmt die einfach", ärgert sie sich im Netz. Mike beschwichtigt umgehend: "Schatz, lass die erst mal. Die müssen erst mal gucken." Leyla quittiert das mit trockenem Lachen: "Das ist verloren, Leute. Ich hab gesagt, keiner kommt da rein und stellt die richtigen Fragen. Ich wusste es, ich wusste es."

Der scharfe Blick auf Kims Einzug hat Vorgeschichte: Leyla hatte schon vor Staffelstart betont, von der Teilnahme des Paares gewusst zu haben, behielt das Wissen bis zur offiziellen Sendermeldung jedoch für sich. Schon damals hegte sie den Wunsch nach Containermitbewohnern, die Kim ordentlich auf den Zahn fühlen und nachbohren würden. Dass Maurice die Neuankömmlinge zur Begrüßung erst einmal herzlich umarmt, läuft ihren Erwartungen komplett zuwider – und erklärt ihre Mischung aus Spott und Frust. Während Leyla kein Blatt vor den Mund nimmt, übt sich Mike unterdessen weiterhin in Zurückhaltung und plädiert dafür, den Bewohnern erst einmal eine Eingewöhnungszeit zuzugestehen.

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