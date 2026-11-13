Freiwilliges Aus im "Promihof" bringt Redo den Tränen nahe

René "Redo" Dost (58) verlässt in der sechsten Folge freiwillig den Promihof. Nach der ersten Safetychallenge der Staffel hatten die Bewohner ihn und seine Teampartnerin Meike Buschening-Kaffenberger zum Ausmisten nominiert. Das Duo musste anschließend unter sich entscheiden, wer von den beiden gehen sollte. Redo wollte nicht, dass Meike die Show verlassen muss, und entschied sich deshalb selbst für den Auszug. Damit ist der 58-Jährige der erste Kandidat, der den Hof verlässt. Beim Abschied von seinen Mitbewohnern fiel es ihm sichtlich schwer, die Tränen zurückzuhalten.

Trotz des frühen Auszugs blickte der Social-Media-Star positiv auf seine Zeit in der Sendung zurück. "Ich nehme nur positive Eindrücke mit", sagte Redo. In den ersten Folgen hatte er sich mit den anderen Kandidaten den Aufgaben und dem gemeinsamen Alltag auf dem Hof gestellt. Auch als es an der Zeit war, sich von der Gruppe zu verabschieden, sprach er vor allem darüber, was er aus der kurzen Zeit mitnimmt. Bevor er die Heimreise antrat, richtete er noch ein paar letzte Worte an die Runde: "Danke, dass ich hier sein durfte."

Dass Redo und Meike überhaupt vor dieser Entscheidung standen, lag an einem knappen Votum: Beim ersten Ausmisten bekamen sie vier Stimmen, Thomas "VfL Jesus" Dragunski und Andrew Weiss drei. Mehrere Mitbewohner begründeten ihre Wahl mit Redos Verhalten im gemeinsamen Alltag. Besonders Matthias Mangiapane (43) störte sich an der Hygiene des Gastronomen. Meike stand bei der Kritik zwar nicht im Mittelpunkt, war als seine Teampartnerin aber ebenfalls vom Ergebnis betroffen. Durch Redos Entscheidung darf Meike auf dem Hof bleiben. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI René Dost, "Der Promihof"-Teilnehmer 2026

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RTLZWEI Meike Buschening-Kaffenberger und René Dost beim "Promihof"-Ausmisten

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