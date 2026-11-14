Glööckler 2.0? René Dost überrascht mit einem neuen Look

Wer René "Redo" Dost (58) bislang aus TV-Formaten wie Promi Big Brother kannte, hatte den 58-jährigen Socialmediastar vermutlich noch mit glatt rasiertem Babyface in Erinnerung. Nun hat sich der umtriebige Wahlmallorquiner jedoch einer radikalen Typveränderung unterzogen und präsentiert stolz den neuesten Streich seines Haus- und Hoffriseurs Firas auf Instagram. Statt blanker Haut prangt da plötzlich ein pechschwarzer, akkurat getrimmter Gesichtsteppich im Glööckler-Style in der unteren Gesichtshälfte des Promigastronomen. Messerscharfe Konturen, dazu lange Wimpern und dunkle Augenbrauen sorgen für einen echten Wow-Effekt. "Mein neuer Style gefällt mir einfach richtig gut", verkündete der gebürtige Henningsdorfer stolz in seinem Clip.

Für den Unternehmer macht schon diese kleine Veränderung viel aus. "Ich finde, ich sehe direkt ein paar Jahre jünger aus. Wahnsinn, was so eine kleine Veränderung ausmachen kann", schwärmt Redo in seinem Beitrag. Seine Follower sind sich allerdings nicht ganz einig. Während einige dem 58-Jährigen unumwunden zustimmen, melden andere eher Zweifel an und betonen eine frappierende Ähnlichkeit: "Mein erster Gedanke war: Hat Ähnlichkeit mit Harald Glööckler", fasste es ein User zusammen, während ein anderer ihn prompt zum "Harald Glöckner aus der Gastro" ernannte. Ob der Promiwirt diesen Vergleich feiert, bleibt sein Geheimnis – die Aufmerksamkeit hat Redo jedenfalls auf seiner Seite.

Nicht nur bei seinem Erscheinungsbild setzt Redo derzeit auf eine Verjüngungskur. Vor Kurzem machte der Socialmediastar seine Beziehung zur 25-jährigen Celine Müller öffentlich. Zwischen den beiden liegen damit rund 33 Jahre Altersunterschied. Kennengelernt hatten sie sich zunächst über den Beruf: Celine bewarb sich für eines von Redos Projekten und traf ihn später auf Mallorca persönlich. Im Interview mit Bild erinnerte sich der Gastronom an ihre nächtliche Begegnung: "Nachts um halb drei hat sie mich angesprochen: 'Du bist doch der René. Hast du meine Bewerbung gelesen?'" Aus diesem Kontakt entwickelte sich schließlich eine Partnerschaft, während Celine auch beruflich an seiner Seite Fuß fasste: Sie leitet eines seiner Restaurants in Potsdam und übernimmt dort Verantwortung für den Betrieb.

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