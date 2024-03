Ana de Armas, Lashana Lynch und Léa haben Bond-Girls-Reunion

Auch in diesem Jahr trifft sich die Crème de la Crème Hollywoods bei der Pariser Fashion Week. Bei der Louis-Vuitton-Show kommt es sogar zu einer kleinen Reunion der Bond-Girls: Denn Ana de Armas (35), Lashana Lynch (36) und Léa Seydoux (38) stehen alle auf der exklusiven Gästeliste. Obwohl die drei Frauen durch ihre Rollen in den berühmten James Bond-Filmen verbunden sind, entscheiden sie sich bei der Fashionshow für sehr unterschiedliche Stile. Während die französische Schauspielerin Léa sich in einem schlichten Leder-Look ganz in Schwarz präsentiert, zeigt sich die Britin Lashana in auffälligeren Farben und gemischten Mustern. Ana hält es auch eher schlicht und kombiniert ein bauchfreies Bandeau-Top mit einem langen schwarzen Rock.

Nicht nur bei der Pariser Fashion Week kann man die drei Schauspielerinnen zusammen antreffen. Im "James Bond"-Film "Keine Zeit zu sterben" stand das Dreiergespann im Jahr 2021 gemeinsam vor der Kamera. In dem Kinohit feierte Lashana sogar eine große Premiere: Mit ihrer Rolle als Nomi spielte sie an der Seite von Daniel Craig (56) die erste weibliche 007-Agentin. Ana verkörperte die CIA-Agentin Paloma und verzauberte damit die Zuschauer als knallhartes Bond-Girl. Auch Léa nahm eine wichtige Rolle ein. Als Madeleine Swann trat sie bereits zum zweiten Mal in der Actionfilm-Reihe auf.

Nicht nur die Bond-Girls besuchen die beliebte Fashionshow. Auch ihre Schauspielkolleginnen Sophie Turner (28) und Emma Stone (35) sind an dem Abend anwesend. Die Ex-Frau von Joe Jonas (34) trägt einen bunten Mix aus Farben und Stoffen: Sie kombiniert eine karierte High-Waist-Hose mit einem auffälligen roten schulterfreien Oberteil. Die "Poor Things"-Darstellerin hingegen präsentiert sich in einem klassischen Outfit ganz in Weiß.

Anzeige

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Lashana Lynch, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Lea Seydoux, französische Schauspielerin

Getty Images Sophie Turner bei der Louis Vuitton Fashionshow 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de