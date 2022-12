Total vertraut: Rami Malek und Léa Seydoux zusammen in L.A.

Rami Malek (41) und Léa Seydoux (37) scheinen sich wirklich ziemlich nahezustehen! Die beiden Schauspieler waren gemeinsam im James Bond-Film "No Time To Die" zu sehen, der im Jahr 2021 erschienen ist. Offenbar entstand zwischen ihnen während der Dreharbeiten am Set eine echte Freundschaft. Rami und seine Kollegin waren nun zusammen in Los Angeles unterwegs – und wirkten dabei total vertraut!

Paparazzi lichteten den 41-Jährigen und Léa am Dienstag nach ihrem Sushi-Dinner ab. Die beiden verließen das Restaurant Arm in Arm – und machten daraufhin auf dem Sunset Boulevard Fotos voneinander. Rami trug an dem Abend einen schwarzen Blazer und schwarze Jeans, während sich die gebürtige Französin für einen senfgelben Blazer, eine dazu passende Hose und eine schwarze Wollmütze entschied.

Während ihres Spaziergangs blieben die Filmkollegen nicht unbeobachtet. "Sie lächelten und sahen in der Gesellschaft des anderen so glücklich aus", verriet ein Augenzeuge gegenüber DailyMail. Sowohl Rami als auch Léa sind allerdings schon seit Jahren vergeben. Mehr als Freundschaft scheint zwischen den beiden Darstellern also nicht zu gehen.

MEGA Schauspielerin Léa Seydoux mit ihrem Kollegen Rami Malek

MEGA Léa Seydoux und Rami Malek, "James Bond"-Stars

Getty Images Rami Malek und Léa Seydoux im September 2021 in London

