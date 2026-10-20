Bunnie Xo spricht über ihre belastende Kinderwunschreise

Bunnie Xo (46) wendet sich mit sehr persönlichen Worten an ihre Hörer. In ihrem Podcast "Dumb Blonde" spricht die Moderatorin über ihren Kinderwunsch, den sie bereits lange vor dem Ehe-Aus mit ihrem Ex Jelly Roll (41) verfolgt hatte. Dabei enthüllt sie, dass sie und der Musiker im Zuge mehrerer künstlicher Befruchtungen vier Embryonen verloren haben. Nach insgesamt drei Transfers seien sowohl die erhofften Zwillinge als auch zwei weitere Embryonen nicht geblieben. Rund eineinhalb Jahre habe die Behandlung gedauert – eine Zeit, die enorm an ihr gezehrt habe. "Es hat mich emotional, seelisch und körperlich zerstört", schildert sie in der Podcastfolge ehrlich. Das Scheitern der Schwangerschaften beschreibt sie als kaum aushaltbar: "Und jeder, der das durchmacht und mit diesen Fehlgeburten umgehen muss – es zerreißt einem das Herz."

Wie schlimm sich eine solche Behandlung anfühlen kann, macht Bunnie ebenfalls klar. "Ich ziehe meinen Hut vor jeder Frau, jeder Familie und jedem Paar, das eine künstliche Befruchtung durchmacht, denn ich sage euch eines, Leute: Das ist eine der einsamsten und dunkelsten Reisen, auf die man sich begeben kann", betont sie in "Dumb Blonde". Wegen ihres Alters habe sie hart darum kämpfen müssen, genügend Eizellen für ein gemeinsames Baby mit Jelly Roll zu produzieren. In dieser Zeit sei sie zu einem Schatten ihrer selbst geworden. Zudem habe die Prozedur auch die Ehe der beiden belastet: Aufgrund einer niedrigen Spermienzahl habe der Sänger Hormone und weitere Medikamente nehmen müssen, die ihn laut seiner Ex reizbar und schwer erträglich gemacht hätten.

An ihrem Kinderwunsch halten beide trotz der Trennung fest – die Behandlung läuft weiter, eine Leihmutter ist bereits ausgewählt. Die gemeinsamen Babypläne trotz der Scheidung ordnet sie als Teil ihrer besonderen Verbindung ein. "Und ihr werdet schockiert sein, das zu hören, aber wir bekommen immer noch ein Baby. Wir waren das unkonventionellste Paar, das euch je begegnet ist", erklärt sie in ihrem Podcast. Zudem betonte sie, wie wichtig Jelly Roll ihr trotz der Scheidung ist: "Das ist mein verdammter bester Freund, Leute. Ich liebe ihn."

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Imago Bunnie Xo auf dem roten Teppich der 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025