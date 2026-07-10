Bunnie XOs Neuer Dylan Wolf blamiert sich mit Cougar-Spruch

Schauspieler Dylan Wolf hat sich jetzt erstmals öffentlich zu seinem Kuss mit Moderatorin Bunnie Xo (46) geäußert – und dabei einen eher unglücklichen Spruch losgelassen. Mit einem selbstbewussten Grinsen erklärte der 24-jährige Star der Netflix-Realityshow "Calabasas Confidential" gegenüber TMZ: "Manchmal will ein Cowboy Cougars und Hasen jagen." Dabei trug er einen Cowboyhut und ließ sich über seine augenscheinliche Romanze mit der 46-jährigen Bunnie aus, nachdem die beiden am 4. Juli beim Knutschen in Nashville gefilmt worden waren.

Der Schauspieler legte in dem Gespräch nach und betonte, dass er sowohl für Bunnie als auch für Jelly Roll (41) viel übrig habe. "Ich liebe Bunnie. Sie ist großartig. Bei ihr ist gerade viel los, aber ich bin für sie da", erklärte Dylan laut TMZ. Auch über Jelly verlor er keine scharfen Worte. Stattdessen sagte er, er habe "für beide viel Liebe" und respektiere, dass das getrennte Paar gerade einiges durchmache. Ob Jelly Roll sich nach dem Kuss der beiden gemeldet hat? Fehlanzeige – von ihm sei kein Ton gekommen. Klar ist: Für Dylan ist die Story offenbar noch nicht vorbei, denn er erzählt, dass er und Bunnie in Nashville direkt mehrfach zusammen unterwegs waren und er sichtlich Gefallen an der Blondine gefunden hat.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt dabei nicht nur Dylans Cougar-Spruch, sondern auch der Rahmen der ganzen Geschichte. Bunnie war am Unabhängigkeitstag in Nashville beim heftigen Turteln mit dem deutlich jüngeren Netflixbekannten gefilmt worden. Die Szenen spielten sich ausgerechnet im VIP-Bereich von "Goodnight Nashville" ab, also in der Bar von ihrem Ex-Mann Jelly. Kurz zuvor war öffentlich geworden, dass dieser im Mai die Scheidung eingereicht hatte.

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Getty Images Dylan Wolf beim Calabasas Confidential Tastemaker Dinner in Los Angeles, 1. Juni 2026

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Getty Images Bunnie Xo präsentiert ihr Buch "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" bei 92NY in New York City

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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