Nach Tod ihres Ex: Model Paulina Porizkova hat geheiratet

Paulina Porizkova (61) hat geheiratet! Das Supermodel gab seinem Freund Jeff Greenstein in Florenz, Italien, das Jawort – und das in einer entspannten, unglamourösen Zeremonie auf einem Balkon. Die Fotos davon teilte Paulina am Freitag auf Instagram und zeigte sich dabei innig knutschend mit ihrem neuen Ehemann. Das Paar ist seit drei Jahren zusammen und feierte seinen besonderen Tag in Anwesenheit von Freunden und Familie, die eigens für die Hochzeit nach Italien gereist waren. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen von der tschechischen Ausgabe des Magazins Elle.

Standesgemäß lässig war auch das Outfit der Frischvermählten: Paulina trug ein hellrosafarbenes Sommerkleid mit Sandalen, ihr Ehemann Jeff erschien in Jeans und Converse-Sneakern. Der 62-Jährige ist als TV-Autor bekannt und war unter anderem Showrunner der Serie "Will & Grace" sowie an Dutzenden Folgen von "Friends" beteiligt. Im Netz meldete sich Paulina bei ihren Fans mit einer persönlichen Nachricht: "Wir haben so viel mit euch zu teilen, aber gerade versuchen wir auch, alle unsere Liebsten zu sehen, die weite Wege auf sich genommen haben, um hier zu sein, und unseren Lieblingsort mit unseren Lieblingsmenschen zu genießen." Außerdem schilderte sie in einem weiteren Video, welche Hürden sie beim Beschaffen einer Heiratsurkunde in Italien überwinden musste.

Im Jahr 2023 sprach Paulina auch über eine deutlich dunklere Phase. Nach dem Tod ihres Ex-Mannes Ric Ocasek 2019 musste sie sich plötzlich mit Geldsorgen herumschlagen, weil Ric sie aus seinem Testament gestrichen hatte. Im Magazin SheKnows machte sie damals klar, wie hart sie das traf: "Ich war so am Boden zerstört, dass ich mir nicht einmal ein Sandwich machen oder duschen konnte." Sie erklärte, sie habe die Finanzen lange ihm überlassen und erst danach lernen müssen, selbst mit Geld umzugehen.

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Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova und Jeff Greenstein, September 2025

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Instagram / paulinaporizkov Paulina Porizkova und Jeff Greenstein, Februar 2026

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Getty Images Ric Ocasek (†75) und seine Frau Paulina Porizkova im September 2005

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