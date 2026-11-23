Djamila Rowe (59) weiß ganz genau, welche Eigenschaften ihr Mr. Right mitbringen muss. Der Realitystar geht schon länger als Single durchs Leben und plauderte jetzt im Gespräch mit BestFans aus, wie ein Mann ihr Herz erobern kann: Besonders wichtig sind ihr ein gepflegtes Äußeres, klassische Höflichkeit sowie tadellose Manieren. "Er muss die alte Schule beherrschen und gepflegt sein. Dazu gehört für mich, dass er frisch geduscht und gut parfümiert ist und saubere Fingernägel hat", erklärte die TV-Bekanntheit in der Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Auch für das erste Treffen hat Djamila konkrete Erwartungen. Ein schneller Kaffee im Stehen oder ein Abstecher in ein einfaches Sushilokal kommen für sie nicht infrage. Stattdessen möchte sie stilvoll ausgeführt werden: "Und natürlich erwarte ich, dass er mich in ein schönes Restaurant ausführt. Keine Sushi-Bude und kein Kaffee-to-go irgendwo draußen am Bistrotisch. Gute Umgangsformen sind mir einfach unglaublich wichtig."

Ein durchtrainierter Traumkörper oder ein makelloses Gesicht sind für Djamila hingegen kein Muss. Viel wichtiger sind ihr die inneren Werte eines Mannes. Wer hingegen jede freie Minute im Fitnessstudio verbringt, dürfte bei der ehemaligen Dschungelkönigin sogar eher auf verlorenem Posten stehen. Auf die Frage, ob ihr Zukünftiger besonders attraktiv sein müsse, antwortete sie deutlich: "Überhaupt nicht! Der muss nicht besonders schön oder durchtrainiert sein. Im Gegenteil, wenn jemand ständig ins Fitnessstudio rennt und irgendwelche Eiweißshakes trinkt, turnt mich das eher ab. Das brauche ich nicht. Mir sind die inneren Werte viel wichtiger." Bei der Partnersuche stehen für Djamila damit Gepflegtheit, gutes Benehmen und ein stilvolles Date klar vor Muskeln und dem täglichen Training. Auf ein gutes Parfüm und einen gemeinsamen Besuch in einem schönen Restaurant legt sie dagegen großen Wert.

Leicht fiel Djamila das Dasein als Single in der Vergangenheit allerdings nicht immer. Besonders rund um Weihnachten und den Jahreswechsel setzte es ihr zu, keinen Partner an ihrer Seite zu haben, denn gerade die Feiertage wollte sie ungern ohne einen Mann verbringen. Zudem räumte sie damals ehrlich ein, dass sie sich beim Dating oft unsicher fühle. Außerdem sorgte sie sich, womöglich keinen neuen Partner mehr kennenzulernen. Mit ihren aktuellen Aussagen macht die Fernsehbekanntheit nun deutlich, welche Voraussetzungen ein Mann für ein Kennenlernen mit ihr erfüllen sollte. Oberflächliche Perfektion spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist ihr vielmehr ein respektvoller und aufmerksamer Umgang miteinander.

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Action Press / AEDT Djamila Rowe im Februar 2023

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Action Press / AEDT / SplashNews.com Djamila Rowe im November 2021

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