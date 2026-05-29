Vor Hochzeit: Paulina Porizkova aus Wohnung geschmissen

Kurz vor ihrer geplanten Hochzeit in Italien erlebt Paulina Porizkova (61) eine echte Hiobsbotschaft: Die Topmodellegende muss ihre New Yorker Wohnung Ende Juni räumen – und das ausgerechnet nur vier Tage vor dem großen Tag. Ihr Vermieter habe eine Verlängerung des Mietvertrags verweigert, obwohl sie sechs Jahre lang eine zuverlässige Mieterin gewesen sei, berichtete sie in ihrem Podcast "Twenty Good Summers". "Wir werden quasi rausgeschmissen, weil mein Vermieter, egal wie gut ich als Mieterin war, einfach keine Verlängerung des Mietvertrags gewähren wollte. Obwohl ich ihn gebeten und angefleht habe", sagte Paulina dort.

Die unfreiwillige Wohnungssuche mitten in den Hochzeitsvorbereitungen empfindet das Model als "unglaublich stressig" – sie fühle, dass die Situation ihr die Vorfreude auf die Trauung mit ihrem Verlobten Jeff Greenstein nehme. Der Produzent und sie hatten sich einst über die Dating-App Raya kennengelernt und sind seit rund drei Jahren zusammen. Nach dem Ende von Jeffs jahrzehntelangem Leben in Los Angeles zog er zu Paulina nach New York – ein Schritt, den er als "großes Opfer" bezeichnete. Die Modellegende sieht das jedoch etwas nüchterner. "Ich finde nicht, dass du irgendwelche Opfer gebracht oder große Gesten gemacht hast. Ich denke, wenn du dein Haus in LA verkaufst, bist du in der gleichen Situation wie ich", so Paulina gegenüber Jeff im Podcast. Bis ein neues gemeinsames Zuhause in New York gefunden ist, wollen die beiden abwechselnd in Paulinas Haus im Norden des Bundesstaates New York und in Jeffs bisherigem Heim in Los Angeles leben.

Vor rund elf Monaten teilte Paulina ihr Liebesglück schon einmal ganz öffentlich: Auf Instagram zeigte sie sich neben Jeff im Auto und hielt ihre Hand mit dem Ring demonstrativ in die Kamera. Dazu schrieb sie schlicht: "Er hat gefragt." Mehr wollte die Modellegende damals nicht verraten. Dafür jubelten die Fans in den Kommentaren umso lauter. Doch bei all den Hochzeitsplänen schwang bei Paulina auch ein Kapitel mit, das lange wehgetan hatte. Ihre Ehe mit Ric Ocasek endete 2019, später starb der Musiker noch vor der Scheidung. Besonders bitter: Ric hatte Paulina aus dem Testament gestrichen.

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Getty Images Paulina Porizkova, ehemaliges Model

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Instagram / paulinaporizkov Jeff Greenstein und Paulina Porizkova, Juli 2025

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Getty Images Ric Ocasek und Paulina Porizkovaim April 2013