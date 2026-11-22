Jeanette Biedermann (46) kann das erste Weihnachtsfest mit ihrem kleinen Sohn kaum erwarten. Über ihre Pläne sprach die Sängerin auf dem roten Teppich der Verleihung der Goldenen Bild der Frau 2026. Das Interview von dem Event ist jetzt in ihrer Instagram-Story zu sehen. Darin erzählt die frischgebackene Mama, dass sie die Feiertage ganz entspannt im Kreis ihrer Familie verbringen möchte. Großen Trubel braucht sie an dem Tag nicht. Für sie steht vor allem die Zeit mit ihren Liebsten im Mittelpunkt, schließlich erlebt sie Weihnachten in diesem Jahr zum ersten Mal zusammen mit ihrem Sohn. Auch für das Outfit ihres Babys hat sie schon eine Idee: Der Kleine könnte zu diesem besonderen Anlass einen niedlichen Strampler mit Rentiermotiv tragen.

Wie sehr sie sich auf diese Premiere freut, kann Jeanette während des Interviews kaum verbergen. "Ich freue mich einfach darauf, dass wir zusammen sind. Ja, und ich meine, es ist sein erstes Weihnachten. Der wird jetzt ganz, ganz viele erste Male haben. Das ist so schön zu sehen", schwärmt sie. Bei der Kleiderwahl für ihren Sohn möchte es die Schauspielerin unkompliziert halten. "Ich werde ihm vermutlich auch einfach einen süßen Strampler anziehen. Vielleicht mit Rentieren drauf", erzählt sie lächelnd. Überhaupt wirkt Jeanette während des ganzen Gesprächs sehr fröhlich und gelöst. Immer wieder lächelt sie und bricht schließlich sogar in herzliches Lachen aus.

Seit sie Mutter geworden ist, lässt Jeanette ihre Fans hin und wieder an ihrem neuen Familienalltag teilhaben. In einem früheren Instagram-Beitrag teilte die Sängerin gleich mehrere innige Aufnahmen mit ihrem Baby. Auf einem der Bilder ist sie im Freien zu sehen, wie sie ihren Sohn an der Brust trägt. Der kleine Junge war zu diesem Zeitpunkt elf Wochen alt. Die Bilder zeigen, wie sehr Jeanette die gemeinsame Zeit mit ihrem Kind und die kleinen Augenblicke des Alltags genießt. Mit dem ersten Weihnachtsfest steht für Mutter und Sohn nun der nächste besondere Meilenstein an.

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Imago Jeanette Biedermann bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau am 18. November 2026 in Hamburg

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann mit ihrem Baby, November 2026

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