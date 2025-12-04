Für 2026: Robbie Williams plant nur ein Deutschland-Konzert

Robbie Williams (51) wird nächstes Jahr wieder auf der großen Bühne stehen. 2026 geht es für den Sänger auf große Tour. Auch nach Deutschland kommt er. Doch diesmal haben die deutschen Fans das Nachsehen: Robbie spielt nämlich nur ein einziges Konzert hierzulande. Wie das Presseportal berichtet, kommt er am 5. Juni nach Düsseldorf in die Merkur Spiel-Arena. Am 5. Dezember können die Fans bereits Tickets kaufen. Damit dürften Fans sich auf einen Kampf um die Karten einstellen müssen, denn bei nur einem Termin werden sicher zahlreiche Anhänger aus dem ganzen Land dabei sein wollen.

In diesem Jahr hatten die Fans mehr Glück: Robbie spielte direkt sieben Konzerte in Deutschland, darunter zweimal hintereinander in Berlin. Die Konzerte sind immer ein riesiges Spektakel, denn der Brite ist bekanntermaßen eine echte Rampensau. Unter anderem begrüßt er seine Fans regelmäßig mit dem Satz "For the next two hours your ass is mine!", was auf Deutsch so viel wie "Für die nächsten zwei Stunden gehört euer A*rsch mir" bedeutet. Von kleinen Zwischenfällen bleibt Robbie aber auch nicht verschont. Bei einem seiner Konzerte in Deutschland wurde er von einer übermütigen Wespe unterbrochen. Sehr zur Erheiterung des Publikums bemühte der ehemalige Take That-Star mithilfe seiner Kleidung das Insekt loszuwerden.

Auf der Bühne zeigt Robbie sich in der Regel aber auch mal emotional und vor allem nahbar. Bei seinem Auftritt in Berlin erlaubte er seinen Fans einen Einblick in seine Gefühlswelt. Unter anderem sprach er offen über die gesundheitlichen Herausforderungen. In den vergangenen Monaten und Jahren erkrankte seine Mutter Jane an Demenz und sein Vater an Parkinson. Außerdem kämpft die Schwiegermutter des 51-Jährigen gegen Lupus und Krebs. Schon zuvor dämpfte die Sorge um seine Lieben seine Vorfreude auf die Tour. "Es ist tief bewegend und betrifft auch meine Frau Ayda stark, und wenn sie betroffen ist, bin ich es auch", erzählte Robbie in einem Instagram-Post.

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field, Januar 2025