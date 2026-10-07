Schwanger & verlobt: Alessandra Riili verrät Hochzeitspläne

Bei Alessandra Riili und ihrem Verlobten Antonio stehen gleich zwei große Ereignisse bevor: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und wollen außerdem vor den Traualtar treten. Wie sich beides zeitlich miteinander verbinden lässt, haben sich die beiden bereits überlegt. Im Promiflash-Interview verrät Alessandra nun den aktuellen Stand: Die standesamtliche Trauung könnte noch vor der Geburt stattfinden. Die kirchliche Hochzeit samt großer Feier soll dann einige Monate später folgen – als möglichen Zeitraum nennt sie den Spätsommer 2027. Ein wichtiger Grund für die Aufteilung: Die werdende Mama möchte sich an ihrem großen Tag rundum wohlfühlen und keinesfalls mit großem Babybauch heiraten. Konkrete Pläne gibt es bislang allerdings noch nicht. Weder ein festes Datum noch eine Location haben Alessandra und Antonio bisher ausgewählt.

"Wir wollen beide auf jeden Fall eine richtig tolle Hochzeit und haben auch schon darüber gesprochen, ob wir vielleicht die standesamtliche Hochzeit vor der Geburt machen und die kirchliche Trauung mit der großen Feier dann ein paar Monate nach der Geburt", erklärt Alessandra gegenüber Promiflash. Einen wichtigen Grund für diese Überlegung nennt sie ebenfalls: "Ich möchte mich an diesem Tag einfach rundum wohlfühlen und mein persönlicher Horror wäre es, hochschwanger zu heiraten." Bei der Planung und den Details lässt Antonio seiner Verlobten nach eigener Aussage viel Entscheidungsfreiheit. In einem Punkt sind sich die beiden jedoch einig: Gefeiert werden soll gemeinsam mit ihren Liebsten. Schließlich seien beide große Familienmenschen. "Ohne unsere Liebsten würden wir gar nicht heiraten wollen. Es soll nicht riesig werden, aber bei uns wird es definitiv kein '+1-Verbot' geben", stellt die werdende Mama klar. Mit den konkreten Vorbereitungen wollen sich die beiden zunächst noch etwas Zeit lassen. Der Spätsommer 2027 sei für Alessandra und Antonio allerdings bereits eine schöne Vorstellung.

Ihre Verlobung und die Schwangerschaft machten Alessandra und Antonio gemeinsam mit einem Video auf Instagram öffentlich. Darin ist das Paar an einem Steinstrand zu sehen: Antonio geht vor seiner Partnerin auf die Knie und hält um ihre Hand an. In einer weiteren Szene zeigt Alessandra ihren noch kleinen Babybauch vor der Kamera. Dass der Antrag ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt kommen würde, hatte die werdende Mama nicht erwartet – auch wenn sie wusste, dass Antonio grundsätzlich heiraten möchte. "Antonio ist wirklich mein bester Freund und zu wissen, dass wir ein Baby bekommen und dazu auch noch heiraten werden, sind einfach zwei so große Meilensteine auf einmal", schwärmt sie im Promiflash-Interview und ergänzt: "Ich wusste natürlich, dass er auf jeden Fall auch heiraten möchte, aber ich dachte, er würde sich damit noch etwas Zeit lassen. Umso schöner war es dann, als er tatsächlich vor mir auf die Knie gegangen ist."

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Instagram / alessandra_riili Antonio und Alessandra Riili, Juli 2026

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili, April 2026

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili und ihr Verlobter Antonio, August 2026