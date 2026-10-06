Babygeschlecht noch geheim: Alessandra Riili verrät Pläne

Bei Alessandra Riili und ihrem Verlobten Antonio bleibt es derzeit noch spannend: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind – ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen, wissen die beiden selbst noch nicht. Im Promiflash-Interview verrät die werdende Mama, dass sie aktuell noch auf das Ergebnis eines Geschlechtstests warten. Sobald dieses vorliegt, soll in wenigen Wochen im kleinen Kreis gefeiert werden. "Tatsächlich wissen wir es noch nicht. Wir warten gerade auf das Ergebnis unseres Geschlechtstests und werden dann in ein paar Wochen gemeinsam mit Freunden und Familie eine kleine Gender-Reveal-Party machen", erklärt Alessandra. Auch ihre Follower wollen die beiden anschließend an der Freude teilhaben lassen: "Das werden wir natürlich auch teilen – ihr könnt also genauso gespannt sein wie wir." Wo genau die Gender-Reveal-Party stattfinden soll, behält Alessandra allerdings noch für sich.

Gegenüber Promiflash erklärt Alessandra außerdem, warum sie und Antonio ihre Verlobung und die Schwangerschaft bewusst gemeinsam verkündet haben. Die beiden wollten die freudigen Nachrichten nicht künstlich voneinander trennen, nur um die Spannung länger aufrechtzuerhalten. "Für uns hat es einfach keinen Sinn ergeben, das künstlich voneinander zu trennen, nur um es vielleicht spannender zu halten", betont die werdende Mama. Beide Ereignisse hätten für sie einen ganz besonderen Stellenwert: "Wir freuen uns beide so sehr über diese Ereignisse in unserem Leben und sind einfach unglaublich froh, jetzt beides mit unserer Community teilen zu können." Für Alessandra und Antonio beginnt damit ein völlig neues Kapitel, an dem sie auch ihre Fans teilhaben lassen möchten. "Es ist ein ganz neues Kapitel für uns und wir freuen uns sehr darauf, alle auf dieser Reise mitzunehmen", fügt sie hinzu.

Einem breiten Publikum wurden Alessandra und Antonio durch ihre Teilnahme an Bad Boyfriends bekannt. Ihre Verlobung und die Schwangerschaft machten die beiden schließlich mit einem gemeinsamen Video auf Instagram öffentlich. Darin ist das Paar an einem Steinstrand zu sehen: Antonio geht vor seiner Partnerin auf die Knie und hält um ihre Hand an. In einer weiteren Sequenz steht er hinter Alessandra und streichelt liebevoll ihren noch kleinen Babybauch. Mit dem Video verkündeten die beiden somit gleich zwei persönliche Meilensteine und ließen ihre Community direkt an ihrem doppelten Glück teilhaben. Welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat, bleibt vorerst allerdings ein Geheimnis: Erst bei der geplanten Gender-Reveal-Party wollen Alessandra und Antonio die Neuigkeit mit ihren Liebsten und anschließend auch ihren Followern teilen.

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili und Antonio, Juli 2026

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RTL / Markus Hertrich Antonio und Alessandra, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili und ihr Verlobter Antonio, August 2026