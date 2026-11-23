Bei Familie Damon gelten beim gemeinsamen Filmabend klare Regeln! Matt Damon (56) hat für die Filmabende zu Hause feste Vorgaben aufgestellt, an die sich auch seine vier Töchter Alexia, Isabella, Gia und Stella halten müssen. Wie der Schauspieler jetzt im Gespräch mit People verriet, sind Smartphones und Unterhaltungen während des Films tabu. "Ich sage meinen Kindern, es gelten dieselben Regeln wie bei einem Kinobesuch: keine Handys, kein Reden", erklärte der "Good Will Hunting"-Star. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Luciana (50) und dem Nachwuchs möchte er auf der heimischen Couch ein Erlebnis schaffen, das einem ungestörten Abend im Kinosaal so nahe wie möglich kommt. Seine Strenge hat dabei einen ganz bestimmten Hintergrund: Als jemand, der selbst vor der Kamera steht, weiß Matt genau, wie viel Aufwand hinter jedem Film steckt. Aus seiner Sicht haben Regisseure und Filmteams deshalb die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publikums verdient.

"Weil ich auf dieser Seite stehe und weiß, was es braucht, um jede Einstellung zu drehen, und wie viel Liebe, Sorgfalt und Arbeit in jeder einzelnen Einstellung stecken, die man sieht, möchte man dem Regisseur und dem Team so gut wie möglich seine volle Aufmerksamkeit schenken", betonte Matt. Die gewünschte Kinoatmosphäre lässt sich in seinem Zuhause allerdings nicht ohne Weiteres schaffen. Das Wohnzimmer ist offen gestaltet und geht direkt in das Esszimmer und die Küche über, sodass viel Licht in den Raum fällt. Für die richtige Stimmung sorgt die Familie deshalb selbst: Vor jedem Filmstart werden sämtliche Lampen ausgeschaltet und der Wohnbereich abgedunkelt. Freude bereitet dem Hollywood-Star zudem, dass junge Menschen seinem Eindruck nach wieder öfter den Weg ins Kino finden. Seinen Töchtern möchte er mitgeben, dass ein Film auch daheim genauso viel Spaß machen kann – vorausgesetzt, man bringt ihm dieselbe Wertschätzung entgegen wie auf der großen Leinwand.

Die gemeinsame Zeit mit seinen Töchtern ist für Matt ohnehin besonders kostbar. Alexia, die Luciana aus einer früheren Beziehung mitbrachte, sowie eine weitere der älteren Töchter wohnen bereits nicht mehr zu Hause. Umso mehr genießen der Schauspieler und seine Frau die gemeinsame Zeit mit Gia und Stella. Schließlich werden auch die beiden jüngsten Töchter irgendwann das Elternhaus verlassen. Die Familie steht für Matt auch beruflich an erster Stelle: Ein Engagement am Broadway lehnte er vorerst ab, da seine Jüngste Stella noch bei ihren Eltern lebt. Erst wenn sie ausgezogen ist, kommt ein solches Projekt für ihn infrage. Seit seinem 50. Geburtstag geht der Hollywoodstar bewusster mit seiner Zeit um. Zeit sei für ihn inzwischen das kostbarste Gut. Deshalb wolle er sie ganz bewusst an den Orten und mit den Menschen verbringen, die ihm besonders am Herzen liegen.

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Getty Images Matt Damon und seine Familie im Disneyland

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Getty Images Matt Damon und Luciana Damon besuchen die Vanity Fair Oscar Party 2024 in Beverly Hills

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