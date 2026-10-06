Alessandra Riili wird Mama: So erfuhr sie von den Babynews

Alessandra Riili wird zum ersten Mal Mutter – und die Nachricht erreichte sie an einem ganz besonderen Ort. Gemeinsam mit ihrem Partner Antonio erfuhr die ehemalige Bad Boyfriends-Kandidatin im Urlaub von der Schwangerschaft, zu diesem Zeitpunkt war sie etwa in der achten Woche. Gegenüber Promiflash erinnert sich die werdende Mama nun daran, wie viele Gefühle in diesem Moment gleichzeitig auf sie einprasselten. Von Freude und Aufregung bis hin zu völliger Ungläubigkeit war alles dabei. "Es war eine Mischung aus Freude, Aufregung, einem 'Was machen wir jetzt?' und ganz viel Ungläubigkeit", schildert Alessandra ihre erste Reaktion und fügt hinzu: "Für mich hat sich das in diesem Moment absolut nicht real angefühlt. Ich glaube, ich musste das Ganze erstmal für mich selbst begreifen." Dass sie bald zu dritt sein würden, musste also zunächst einmal sacken – mitten im Urlaub und weit weg von zu Hause.

Dass überhaupt ein Schwangerschaftstest gemacht wurde, war eher dem Zufall geschuldet. Alessandras Periode war ausgeblieben, doch zunächst führte sie das auf den Klimawechsel und die große Hitze am Urlaubsort zurück. Schon früher hatte ihr Zyklus unter solchen Bedingungen verrücktgespielt, weshalb sie zunächst gar nicht an eine Schwangerschaft dachte. Erst um sicherzugehen, machten sie und Antonio schließlich einen Test – und der zeigte mit "3+" sofort ein eindeutiges Ergebnis. Auch Antonio war von der Nachricht völlig überwältigt. Bevor er sich wirklich über die Schwangerschaft freuen konnte, bat er seine Partnerin, noch ein oder zwei weitere Tests zu machen. "Bei Antonio war es auch absolute Überforderung. [...] Er hatte tatsächlich total Angst, dass es ein falsch positives Ergebnis sein könnte", erzählt Alessandra. Besonders berührend war der Moment für ihn aus einem bestimmten Grund: "Er hatte tatsächlich schon länger den Wunsch, Papa zu werden, und ich glaube, deshalb war dieser Moment für ihn auch emotional besonders groß."

Öffentlich machten Alessandra und Antonio die Schwangerschaft gemeinsam mit einer weiteren großen Neuigkeit: Sie sind verlobt! In einem Instagram-Video verkündeten die beiden gleich zwei wichtige Schritte in ihrer Beziehung. Zu sehen ist das Paar an einem Steinstrand, wo Antonio vor seiner Liebsten auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. In einer weiteren Aufnahme steht er hinter Alessandra und streichelt liebevoll ihren noch kleinen Babybauch. Einem größeren Publikum sind die beiden als ehemalige Kandidaten der Show "Bad Boyfriends" bekannt. Dort konnten die Zuschauer ihre Beziehung verfolgen – inzwischen stehen für Alessandra und Antonio gleich zwei große Ereignisse bevor: die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes und ihre Hochzeit.

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili, Schauspielerin

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili und ihr Verlobter Antonio, August 2026

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Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili und Antonio, Juli 2026