Christina Block vermisst Alltag mit ihren Kids schmerzlich

Christina Block (53) kämpft seit Jahren unermüdlich um ihre Kinder – und nun meldet sich ihr Bruder öffentlich zu Wort. In einem neuen Statement schildert Philipp Block emotional, wie sehr seine Schwester unter der erzwungenen Trennung von Klara und Theo leidet und welche tief sitzende Verzweiflung sie tagtäglich begleitet. Ihre beiden jüngsten Sprösslinge leben seit 2021 bei ihrem Vater Stephan Hensel in Dänemark, nachdem sie damals von einem Besuchswochenende nicht mehr zur Mutter zurückgekehrt waren. Parallel zu diesem Familiendrama muss sich die Hamburger Unternehmerin seit Juli 2025 vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, die gewaltsame Rückholung von Klara und Theo in der Silvesternacht 2023/24 in Auftrag gegeben zu haben – einen Vorwurf, den die Betroffene vehement bestreitet. Für ihren Bruder steht im öffentlichen Diskurs laut Bunte jedoch vor allem der menschliche Verlust im Vordergrund: das, was die vierfache Mutter in all den Jahren an kostbarem Alltag mit ihren Kindern eingebüßt hat.

In seinen Zeilen zeichnet Philipp das Bild einer aufopferungsvollen Mutter, die ihren vier Kindern unermüdlich Liebe, Zeit und Zuwendung geschenkt habe. Selbst nach kräftezehrenden Arbeitstagen habe sie immer zugehört und an jede Kleinigkeit gedacht. "Aber vieles von dem, was Mutterschaft ausmacht, wurde Christina genommen: die Nähe, das Gespräch zwischendurch, die Möglichkeit, morgens zu fragen, ob alles in Ordnung ist, und abends zu merken, dass es das ist, oder vielleicht auch mal nicht. Das Recht, die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen und für sie da zu sein", erklärt er und betont, dass von ihren vier Kindern heute nur noch eines bei ihr lebe. Für Christina gebe es kein einfaches Weitermachen. Erinnerungen an frühere Familientreffen, bei denen die Kinder gelöst und vertraut mit der Mutter scherzten, seien heute kostbar und schmerzhaft zugleich.

Erst kürzlich hatte sich Tochter Klara selbst im Podcast "House of Block" zu Wort gemeldet und ihre Sicht auf die dramatische Silvesternacht geschildert. Am Hafen im dänischen Gråsten seien plötzlich vermummte Gestalten aufgetaucht, die den Vater niedergeschlagen und die Geschwister gewaltsam in ein Fluchtfahrzeug gezerrt hätten. Trotz dieser Ereignisse betont Philipp Block ausdrücklich, dass seine Schwester den Vater nie aus dem Leben der Kinder drängen wollte. Die gesamte Familie habe sie stets dazu angehalten, nicht schlecht über ihren Ex-Mann zu sprechen, um den Nachwuchs zu schützen.

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Getty Images Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott im Landgericht Hamburg, dahinter Gerhard Delling, vor Fortsetzung des Prozesses am 8. Januar 2026

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Imago Eugen Block mit seiner Tochter Christina Block beim Neujahrsempfang "Punsch unterm Dach" im Hotel Grand Elysée Hamburg 2026

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Getty Images Gerhard Delling und Christina Block im November 2023