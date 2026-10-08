J.K. Rowling kündigt zwei neue "Harry Potter"-Bücher an

Fans der Zaubererwelt dürfen sich auf neuen Lesestoff freuen: J.K. Rowling (61), die übrigens ein großer Fan der neuen "Harry Potter"-Serie ist, erweitert ihr "Harry Potter"-Universum um zwei weitere Ausgaben der Kinderbuchreihe "Pocket Potters". Diesmal rücken Professor Minerva McGonagall sowie die Zwillinge Fred und George Weasley in den Fokus der beiden Minibücher – allesamt Charaktere, die Harry Potter in Hogwarts als loyale Wegbegleiter den Rücken stärken. Wie der Verlag Bloomsbury Publishing verkündete, werden die beiden Bände am 23. Februar 2027 veröffentlicht. Fans können sich ihre Exemplare schon ab jetzt per Online-Vorbestellung sichern. Auf jeweils 32 Seiten erwarten die Leser prall gefüllte Geschichten, prägnante Zitate, liebevolle Illustrationen und spannende Fakten über das beliebte Trio. Dazu kommen Einzelheiten, die bislang weniger bekannt sind, sowie zahlreiche versteckte Hinweise und Easter Eggs aus der magischen Welt.

Die zwei Bände widmen sich thematisch völlig verschiedenen Geheimnissen. Das Buch über die Hauslehrerin von Gryffindor lüftet unter anderem, warum die Professorin Harry seinen allerersten Besen schenkt, in welche Tiergestalt sie schlüpfen kann und was genau hinter dem Begriff "Hatstall" steckt. Bei den Zwillingen Fred und George dreht sich derweil alles um den ultimativen Check: Kann man die Brüder überhaupt voneinander unterscheiden, woher kennen sie jede geheime Ecke in Hogwarts und was bewirkt eigentlich eine "Canary Cream"? "Auch langjährige Fans werden es lieben, durch die wunderbar illustrierten Seiten erneut in die Zaubererwelt einzutauchen, die vielen versteckten Details und Easter Eggs zu entdecken und sich an die Momente zu erinnern, in denen die Magie ihren Anfang nahm", heißt es dazu von Bloomsbury Publishing. Die beiden Hardcover sollen wie die übrigen Titel der Reihe jeweils rund zehn Pfund (umgerechnet 11 Euro) kosten. Sie richten sich in erster Linie an Kinder, sprechen mit ihren Zusatzinformationen aber Potterfans jeden Alters an.

Minerva McGonagall steht Harry in den Büchern als strenge, aber extrem loyale Mentorin zur Seite. Fred und George sind als ältere Brüder seines besten Freundes Ron Weasley ebenfalls feste Säulen in seinem Leben. Berühmt-berüchtigt sind die Zwillinge vor allem für ihre verrückten Streiche und magischen Spaßartikel – und natürlich dafür, dass sie Harry ihr gesammeltes Wissen über die verborgenen Gänge des Schlosses anvertrauen. Die Reihe "Pocket Potters" widmet sich bereits seit einiger Zeit den bekanntesten Gesichtern aus Rowlings Büchern: Zuvor standen schon Harry selbst, Ron, Hermine Granger, Albus Dumbledore und Luna Lovegood im Fokus. Weitere Ausgaben beschäftigten sich mit dem Hogwarts-Wildhüter Rubeus Hagrid und dem Hauselfen Dobby.

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Getty Images J.K. Rowling, Schriftstellerin

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Getty Images J.K. Rowling im Juni 2025

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Getty Images J.K. Rowling im Dezember 2019 in New York City