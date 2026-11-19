Paapa Essiedu (36) tritt ein großes Erbe an: In der neuen HBO-Max-Serie "Harry Potter" übernimmt der Schauspieler die Rolle des Severus Snape. In den Kinofilmen hatte Alan Rickman (†69) den gefürchteten Zaubertränkelehrer gespielt. Er prägte die Figur so stark, dass sie für viele Fans bis heute untrennbar mit ihm verbunden ist. Alan starb im Jahr 2016. Im Interview mit Vanity Fair zeigt Paapa jetzt, wie sehr er seinen Vorgänger bewundert: "Der Mann ist eine Ikone. Er ist eine Legende." Unterstützung bekam Paapa dabei offenbar von ganz besonderer Seite. Wie er Vanity Fair erzählte, meldeten sich nach der Bekanntgabe seiner Besetzung Menschen aus Alans privatem Umfeld bei ihm. Sie schilderten ihm, wie der verstorbene Schauspieler ihrer Meinung nach auf die Nachricht reagiert hätte. Diese Worte scheinen Paapa bei seiner anspruchsvollen Aufgabe Halt zu geben: "Es gibt so viel Wohlwollen, und ich spüre wirklich, dass er bei mir ist."

Trotzdem will er Snape auf seine eigene Art spielen. Dabei gehe es ihm aber nicht darum, die Figur grundlegend neu zu erfinden. Er wolle Alan auch weder ersetzen noch dessen Vermächtnis in den Hintergrund drängen. Zuschauer müssen nicht mehr lange warten: Die erste Staffel basiert auf "Harry Potter und der Stein der Weisen" und soll im Dezember rund um die Weihnachtsfeiertage erscheinen. Alan hatte den Hogwarts-Professor in den "Harry Potter"-Filmen als düstere und zugleich vielschichtige Figur angelegt. Damit gewann er die Herzen unzähliger Fans. Mit der Zauberwelt kennt sich Paapa schon seit vielen Jahren aus. Die "Harry Potter"-Bücher habe er bereits als Kind und als Jugendlicher gelesen, erzählte er. Zur Vorbereitung auf seine Rolle habe er sie nun noch einmal zur Hand genommen. Alans Version des Professors hat seine Kindheit dagegen nicht geprägt: Die Filme habe er "nie angesehen, als ich jünger war", gab er gegenüber Vanity Fair zu.

In der Serie steht Paapa nun mit einem neuen Ensemble vor der Kamera. Dominic McLaughlin spielt den Titelhelden Harry Potter, Arabella Stanton (12) ist als Hermine Granger zu sehen und Alastair Stout spielt Ron Weasley. Schauspieler John Lithgow (81) übernimmt die Rolle des Schulleiters Albus Dumbledore. Nicht alle freuten sich jedoch über die neue Besetzung von Severus Snape. Nach der Ankündigung kam es zu Diskussionen, bei denen es zum Teil ausdrücklich um seine Hautfarbe ging. Paapa berichtete außerdem von rassistischen Anfeindungen und sogar Morddrohungen. Inzwischen sehen das manche Fans offenbar anders: In einem Trailer waren längere Szenen mit Snape zu sehen. Danach meldeten sich in den sozialen Netzwerken auch Fans zu Wort, die vorher skeptisch gewesen waren. Sie lobten seine jüngere und schärfer wirkende Interpretation der Figur.

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Getty Images Paapa Essiedu bei der Feier von British Vogue und Netflix zu den BAFTA Television Awards am 9. Mai 2024 in London

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Getty Images Paapa Essiedu bei der Time100 Next Gala 2026 in New York

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