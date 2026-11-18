Hogwarts lässt ihn offenbar auch an Weihnachten nicht los! Rupert Grint (38) hat verraten, welchen Star aus seiner Harry Potter-Zeit er sich als Geist der vergangenen Weihnacht vorstellen könnte: seine ehemalige Kollegin Maggie Smith (†89). Darüber sprach der Schauspieler in einem Interview mit Moviepilot, das anlässlich seines neuen Films "Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte" geführt wurde. Die Neuverfilmung des Klassikers von Charles Dickens läuft seit dem 12. November in den deutschen Kinos. Für die 2024 verstorbene Darstellerin der Professorin McGonagall findet Rupert nur herzliche Worte. Vor allem für die jungen Schauspieler sei sie am Set eine wichtige Bezugsperson gewesen. "Sie war eine wunderbare Dame und hat sich für uns fast wie eine Großmutter angefühlt, als wir noch ganz jung waren. Also, ja, sie wäre ein guter Geist der vergangenen Weihnacht", erklärte der frühere Ron-Weasley-Darsteller.

In "Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte" übernimmt der Brite die Rolle des Bob Cratchit. Der Angestellte von Ebenezer Scrooge leidet unter ständigen Geldsorgen und macht sich große Sorgen um seinen schwer kranken Sohn Tiny Tim. Seine eigenen Erfahrungen als Vater hätten ihm dabei geholfen, die bedingungslose Liebe seiner Filmfigur zu verstehen, erzählte Rupert. Besonders reizvoll sei es für ihn gewesen, diese enge familiäre Bindung vor dem Hintergrund der rauen und trostlosen Welt des viktorianischen Zeitalters darzustellen. Privat bevorzugt der Schauspieler an den Feiertagen übrigens einen ganz anderen Klassiker: Sein liebster Weihnachtsfilm ist das nostalgische Special "Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean".

In dem Film schlüpft Johnny Depp (63) in die Hauptrolle des griesgrämigen Ebenezer Scrooge. Nachdem seine Figur von drei Weihnachtsgeistern heimgesucht wird, erhält sie die Möglichkeit, ihr Leben zu verändern. Regisseur Ti West verleiht dem bereits vielfach verfilmten Stoff eine düstere Gothic-Atmosphäre und stellt die Geistergeschichte stärker in den Vordergrund. Die ersten Publikumsreaktionen auf Johnnys großes Hollywood-Comeback fielen allerdings unterschiedlich aus. Während einige Zuschauer seine Darstellung und die Optik des Films lobten, vermissten andere neue Impulse und kritisierten die für den Schauspieler typischen exzentrischen Spielweisen. Ebenfalls mit dabei ist "Severance"-Darsteller Tramell Tillman, der den Geist der gegenwärtigen Weihnacht verkörpert. Für dessen verschiedene Erscheinungsbilder, die im Laufe der Zeit immer älter werden, verbrachte er jeweils fünf bis sechs Stunden in der Maske.

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Getty Images Rupert Grint auf der 76. Berlinale 2026

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Getty Images Maggie Smith und Rupert Grint, "Harry Potter"-Stars

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