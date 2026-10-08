Kate Merlan nennt Kim Virginias Geschichte "skrupellos"

Kate Merlan (39) übt heftige Kritik an Kim Virginia Grey (31). Während ihres Auftritts in der "Promi Big Brother Late Night Show" wurde das Model auf die unterschiedlichen Aussagen angesprochen, die Kim über ihren Schwangerschaftsverlust gemacht haben soll. Kate verwies dabei auf vermeintliche Widersprüche in den bisherigen Schilderungen ihrer Reality-TV-Kollegin. Während Kim einerseits von der Einnahme von Tabletten gesprochen habe, sei an anderer Stelle ein Tritt in den Bauch als Ursache für den Verlust genannt worden. Für Kate lassen sich diese Darstellungen nicht miteinander vereinbaren. Sie vermutet deshalb, dass zumindest eine der Versionen nicht der Wahrheit entsprechen könne. Besonders verwerflich wäre es aus ihrer Sicht, wenn Kim einen möglichen Schwangerschaftsabbruch nachträglich als Folge eines körperlichen Angriffs dargestellt hätte. Ein solches Verhalten bezeichnete Kate als "skrupellos".

In der Sendung machte die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Ärger deutlich Luft. "Ganz ehrlich, egal, ob vorgespielt oder nicht vorgespielt, sie hatte ja angeblich eine Fehlgeburt oder eine Abtreibung - was genau, wissen wir nicht, denn sie erzählt einerseits von Tabletten, die sie genommen hat, dann kommt aber eine Geschichte mit 'Tritt in den Bauch', und egal, was davon stimmt, sie hat ja trotzdem irgendwo bei dem Thema gelogen, und allein das zeigt schon, dass sie nicht alle Latten am Zaun hat", erklärte Kate in der "Promi Big Brother Late Night Show". Welche der von ihr angesprochenen Darstellungen tatsächlich zutrifft, konnte sie allerdings selbst nicht sagen. Ihre Kritik begründete sie vielmehr mit den aus ihrer Sicht widersprüchlichen Angaben. Was sie an einem möglichen Szenario besonders schockieren würde, machte sie ebenfalls deutlich: "Wenn sie das Kind wirklich abgetrieben hat, hat sie die Geschichte aber so verkauft, als ob sie es durch einen Bauchtritt verloren hat, und das ist daran das Skrupellose."

Dabei hatte Kate ursprünglich offenbar gehofft, dass Kim ihren Einzug bei "Promi Big Brother" für einen anderen Umgang mit ihrer Vergangenheit nutzen würde. Nach eigenen Angaben wünschte sie sich, dass ihre Kollegin mögliche Fehler und aus Kates Sicht verbreitete Unwahrheiten offen anspricht. Stattdessen steht für das Model nun vor allem die Glaubwürdigkeit des Realitystars infrage. Gerade bei einem derart sensiblen Thema wie einem Schwangerschaftsverlust hält Kate widersprüchliche Schilderungen für besonders problematisch. Ihre Anschuldigungen beruhen jedoch auf ihrer persönlichen Bewertung der bisherigen Aussagen. Ob Kim tatsächlich falsche Angaben gemacht hat, lässt sich daraus nicht ableiten. Auch eine Reaktion der Reality-TV-Bekanntheit auf Kates Vorwürfe ist aus der Sendung bislang nicht bekannt.

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Collage: Imago, IMAGO / brennweiteffm Collage: Kate Merlan und Kim Virginia Grey

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IMAGO / BREUEL-BILD Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026