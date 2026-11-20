Kate Merlan (39) und Jakub Merlan-Jarecki (31) haben ihren fünften Hochzeitstag gemeinsam gefeiert. Zu dem Jubiläum am Mittwoch ließ die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans mit einem innigen Hochzeitsfoto an dem besonderen Anlass teilhaben. Auf der bei Instagram veröffentlichten Aufnahme steht Kate in einem weißen Spitzenbrautkleid mit Jakub auf einem Gartenweg, der von herbstlichem Laub gesäumt ist. Während der Sportler einen hellgrauen Anzug trägt, gibt ihm seine Braut einen liebevollen Kuss. Unter das Bild schrieb Kate eine Liebeserklärung: "5 Jahre verheiratet. Für immer unser Lieblingsabenteuer." Den Jahrestag verbrachten die beiden auch sonst gemeinsam. Zunächst standen sie für ein Liebesinterview mit RTL vor der Kamera. Danach ging es für die Eheleute zu zweit ins Phantasialand. Dort ließen sie den Tag ausklingen.

Auch vom Besuch im Freizeitpark veröffentlichte Kate zahlreiche Eindrücke in ihren Instagram-Storys. Zunächst zeigte sie sich mit Jakub unter den Schienen einer Achterbahn. Beide lächelten in die Kamera, formten Kussmünder und kamen sich schließlich für einen Kuss näher. Die Reality-TV-Bekanntheit kündigte dazu an, den restlichen Tag mit ihrem Mann im Phantasialand zu verbringen. Zu ihrer "Qualitytime zu zweit" gehörte auch eine Pause in einem Café. Dort stand ein üppiger Stapel Pancakes auf dem Tisch, garniert mit Saucen, Puderzucker, Erdbeeren und Gebäck. Jakub strahlte derweil hinter einer großen Speisekarte hervor. Als es dunkel wurde, fing Kate die festliche Stimmung im Park ein. Ihre Aufnahmen zeigten unter anderem beleuchtete Fassaden, ein Kettenkarussell, farbenfrohe Wasserfontänen und eine Eisbahn. Auch ein großer leuchtender Weihnachtsbaum sorgte für weihnachtliches Flair.

Dass Kate und Jakub ihr Jubiläum so gemeinsam feiern, sorgt durchaus für Aufsehen. Noch im November 2025 waren Kate und Jakub getrennt. Zuvor hatten sie entschieden, die Scheidung einzureichen. Vollzogen war diese zu jenem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Trotz des Liebes-Aus gingen die beiden damals bereits wieder harmonisch miteinander um. Schon an ihrem vierten Hochzeitstag hatte Kate ein gemeinsames Foto mit Jakub bei Instagram veröffentlicht. Damals nutzte sie die Gelegenheit jedoch, um den Sportler scherzhaft zu necken. Die aktuellen Bilder und Botschaften zum fünften Jubiläum wirken dagegen ausgesprochen liebevoll. Neben dem romantischen Hochzeitsfoto zeigten die beiden ihren Followern zahlreiche Küsse und gemeinsame Erlebnisse aus dem Freizeitpark.

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki, ehemaliges Reality-Pärchen

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Instagram / katemerlan Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan

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