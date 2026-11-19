Jasmin Sainabou Jaegers (28) schmiedet auf dem Promihof bereits Pläne für das nächste Ausmisten. In der siebten Folge spricht das Model mit Zoe Müllner darüber, wen sie bei der kommenden Nominierung ins Visier nehmen wollen. Ihre Wahl fällt auf die Neuankömmlinge Kate Merlan (39) und Jakub Merlan-Jarecki (31). Jasmin und Zoe sehen in dem Ehepaar eine starke Konkurrenz, weil die beiden bei Abstimmungen gemeinsam Einfluss nehmen können. Deshalb möchten sie erreichen, dass einer von ihnen den Hof verlassen muss. Für dieses Vorhaben hoffen die Frauen auf Unterstützung aus der Gruppe. Jasmin kann sich vorstellen, dass auch Meike Buschening-Kaffenberger, Fabian Hesdahl und Kevin Njie (30) mitziehen würden. Sollten sich diese Mitbewohner tatsächlich anschließen, könnten Jasmin und Zoe beim nächsten Ausmisten auf mehrere Stimmen gegen Kate und Jakub zählen.

Am Anfang ihrer Unterhaltung steht allerdings noch der jüngste Zoff zwischen Kate und Kevin. Jasmin findet deutliche Worte für den Umgang der Gruppe mit der Auseinandersetzung. Ihrer Meinung nach haben die wiederholten Nachfragen der anderen dazu beigetragen, dass sich der Konflikt weiter zuspitzte. "Die komplette Situation fand ich billig, dass alle nachgefragt haben, obwohl sie wussten, dass die Sache hochgeschaukelt wurde", erklärt sie in der Sendung. Zoe betrachtet die Situation dagegen mit mehr Abstand. Sie scheint den Streit weniger ernst zu nehmen und findet vor allem unterhaltsam, dass Kevin dabei "hops genommen wird". Die beiden bleiben jedoch nicht lange bei der Diskussion über den Vorfall. Stattdessen wenden sie sich der nächsten Abstimmung zu und sind sich schnell einig, dass sie Kate und Jakub zum Ausmisten nominieren möchten.

Der Auseinandersetzung zwischen Kate und Kevin liegen unterschiedliche Darstellungen eines früheren Clubabends zugrunde. Kate erzählte, der Sportler habe damals ihre Hand halten wollen, obwohl ihm ihre Beziehung mit Jakub bekannt gewesen sei. Kevin bestritt ihre Schilderung und betonte, keine verheiratete Frau angefasst zu haben. Kate blieb bei ihrer Version und warf ihm vor, seinen angeblichen Annäherungsversuch nicht zuzugeben. Aus der Diskussion entwickelte sich in der sechsten Folge ein heftiges Wortgefecht, bei dem keiner der beiden nachgeben wollte. Auch die übrigen Bewohner beschäftigte der Konflikt, wie das Gespräch zwischen Jasmin und Zoe nun zeigt. Bei ihren Überlegungen für das nächste Ausmisten richtet sich der Blick allerdings auf das Ehepaar als Konkurrenz. Ob sie genügend Mitstreiter für ihren Plan gewinnen können, bleibt vorerst offen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei "Der Promihof" 2026

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