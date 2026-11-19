Jakub Merlan-Jarecki (31) teilt auf dem Promihof heftig gegen Vanessa Brahimi aus. In der achten Folge kritisiert der Sportler seine Mitbewohnerin und spricht ihr sogar ab, eine "erwachsene Frau" zu sein. Er unterstellt ihr, sich vor allem durch Geschichten mit Männern Aufmerksamkeit in Realityshows zu sichern. Auf dem Hof habe sie sich dafür Kevin Njie (30) ausgesucht. "Das ist voll das kleine Kind, sie p*ppt sich von Format zu Format", behauptet Jakub in der Sendung abwertend. Gleichzeitig beschäftigt ihn, ob Vanessa beim nächsten Ausmisten gegen ihn stimmen könnte. Persönlich möchte er sie dazu allerdings nicht befragen. Stattdessen bittet er Kate Merlan (39), das Gespräch zu suchen und Vanessas Pläne für die bevorstehende Abstimmung herauszufinden.

An Vanessas Antwort will Jakub nach eigener Einschätzung erkennen, wie ehrlich sie ist. Würde sie eine mögliche Stimme gegen ihn abstreiten, obwohl sie diese bereits plant, sähe er darin einen Beleg für ihre "Hinterf*tzigkeit". Auch Kate ist sich noch unsicher, wie sie Vanessa einschätzen soll. Mit ihrer Nachfrage möchte sie deshalb ebenfalls herausfinden, inwieweit sie sich auf deren Aussagen verlassen kann. Vanessa erklärt im Gespräch, dass ihre Entscheidung noch nicht endgültig gefallen sei. Zwischen Kate und Jakub würde sie im Zweifel allerdings eher den Sportler nominieren. "Wenn es aber hart auf hart kommt, würde ich ihn eher wählen als dich", sagt sie Kate offen. Eine feste Zusage gegen Jakub ist das zwar nicht, als möglicher Kandidat für ihre Stimme kommt er aber durchaus infrage.

Vanessa merkt während der Unterhaltung, dass Kate diese Aussicht wenig gefällt. Dass ausgerechnet Jakub beim nächsten Ausmisten ihre Stimme bekommen könnte, sorgt bei ihrer Gesprächspartnerin offenbar für Unbehagen. Vanessa versucht daraufhin, die angespannte Situation etwas aufzulockern. Falls sie sich tatsächlich für eine Nominierung von Jakub entscheidet, möchte sie Kate vor der Abstimmung darüber informieren. Damit bietet sie ihr zumindest an, sie mit dieser Entscheidung nicht unvorbereitet zu treffen. Ob das Versprechen ausreicht, um Kates Bedenken auszuräumen, bleibt zunächst offen. Die Realitydarstellerin rechnet nach dem Austausch jedenfalls nicht mit einem entspannten weiteren Tag. Stattdessen erwartet sie, dass die Spannungen unter den Bewohnern noch zunehmen könnten: "Ich glaube, heute wird es noch richtig wild." "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit

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RTLZWEI Jakub Merlan-Jarecki und Kate Merlan bei "Der Promihof" 2026

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