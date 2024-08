OPs von Tochter festigten Cory Wharton und Taylors Beziehung

Cory Wharton (33) und Taylor Selfridges (30) Tochter Maya musste mehrere Herzoperationen durchstehen. Wie sehr die Eingriffe die Familie belasteten, aber auch eine stärkere Bindung schafften, betonen die Eltern der Kleinen in einem Interview mit Us Weekly. "Ich glaube nicht, dass man merkt, wie sehr es die Familie beansprucht, bis man das Thema abhaken kann. Bei uns war es so, dass wir uns selbst eine Menge Last auferlegt haben", meint der ehemalige Ex on the Beach-Star und betont: "Wir haben zwei Wochen lang im Krankenhaus auf der Fensterbank geschlafen und auf der Intensivstation geduscht und all diese verrückten Dinge gemacht. Das bringt einen näher zusammen!"

Ihre erste Operation am offenen Herzen hatte Maya mit nur sieben Monaten. Diese verlief erfolgreich. Für den Sommer 2025 ist dann ein letzter Eingriff geplant. Mittlerweile gehe es der kleinen Kämpferin besser. Ihr Papa erzählt: "Es geht ihr prima. Sie ist wie alle anderen Kinder auch: Sie hat eine weitere OP, aber aktuell lebt sie einfach nur ihr Leben." Er ist sich sicher, dass sich die Einjährige in Zukunft vermutlich nicht an die Strapazen erinnern wird. "Sie wird nicht viel davon behalten. Eltern müssen mit dem Krankenhaus und all den Operationen fertig werden. Nur darüber zu sprechen, schnürt einem ein wenig die Luft ab...", äußert sich Cory.

Die Behandlungen am offenen Herzen sind nicht die einzigen, die Maya durchstehen musste. Bereits kurz nach ihrer Geburt wurde das Mädchen aufgrund ihres angeborenen Herzfehlers operiert. Damals gab Cory ein Update über den Gesundheitszustand seiner Tochter auf Instagram. "Maya wurde am Dienstag zum ersten Mal erfolgreich operiert und befindet sich nun im Genesungsprozess", schrieb er und teilte ein Foto, auf dem die Neugeborene an ein Beatmungsgerät angeschlossen war.

Instagram / corywharton_ig "Ex on the Beach"-Stars Cory Wharton und Taylor Selfridge mit ihren Töchtern

Instagram / CeR7Z-fv2dX Cory Wharton mit Töchterchen Maya Grace Wharton im Juni 2022

