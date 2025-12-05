Nach Herz-OP: Cory Wharton ehrt seine Tochter mit Tattoo

Reality-TV-Star Cory Wharton (34) hat sich ein besonderes Tattoo stechen lassen, um seine drei Jahre alte Tochter Maya zu ehren. Nach ihrer zweiten Operation am offenen Herzen ließ sich der 34-Jährige ein detailgetreues Porträt von ihr auf seinen Oberarm tätowieren. Mit emotionalen Worten präsentierte er das Kunstwerk auf Instagram: "Ich wollte sicherstellen, dass ich ihr Porträt nach ihrer zweiten offenen Herzoperation habe." Neben der rührenden Widmung für Maya sind auch die Gesichter seiner anderen beiden Töchter auf seinem Arm verewigt. Maya stammt aus der Beziehung mit Ex-Partnerin Taylor Selfridge (31), während seine älteste Tochter Ryder aus einer früheren Beziehung mit Cheyenne Floyd hervorging.

Maya kam in den letzten Jahren schon mehrfach unters Messer. Im September hatte Cory bekanntgegeben, dass sie sich einer weiteren Herzoperation unterziehen müsse. Die Kleine leidet an einer angeborenen Herzerkrankung, weshalb sie bereits als Siebenmonatige einer OP unterzogen wurde. Nur wenige Wochen später, im Oktober, teilte Cory erste positive Nachrichten über Mayas Fortschritte nach der sogenannten Fontan-Prozedur, einer wichtigen Maßnahme bei Kindern mit nur einer funktionierenden Herzkammer. "Maya ist eine kleine Kämpferin", betonte er optimistisch und bedankte sich bei seinen Social-Media-Followern für die überwältigende Unterstützung.

Cory und seine Ex-Partnerin Taylor haben in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr Mayas medizinische Herausforderungen ihre Beziehung und die Familienbande gestärkt haben. Cory sprach in Interviews über die gemeinsamen schwierigen Zeiten, wie etwa Nächte im Krankenhaus oder die emotionale Belastung, die solche Eingriffe mit sich bringen. Trotz der Trennung scheinen beide Elternteile eng zusammenzuarbeiten, um Maya ein liebevolles und unterstützendes Umfeld zu bieten. Neben seiner Rolle als fürsorglicher Vater ist Cory für seine lockere Art bekannt, was ihm eine große Fanbasis sowohl in sozialen Medien als auch im Reality-TV eingebracht hat.

Instagram / corywharton_ig Cory Wharton und Taylor Selfridge mit ihrer Tochter Maya im Juli 2024

Instagram / corywharton_ig Cory Wharton mit seiner Tochter Maya

Instagram / corywharton_ig "Ex on the Beach"-Stars Cory Wharton und Taylor Selfridge mit ihren Töchtern