Promi-Zoff an der Grundschule: Dream Kardashian teilt aus

Dream Renee Kardashian (8), die Tochter von Robert Kardashian (37) und Blac Chyna (36), hatte an ihrer Grundschule kürzlich einen Pausenhofstreit der besonderen Art. Zusammen mit Ryder, der siebenjährigen Tochter von "The Challenge"-Star Cory Wharton (33), geriet sie in eine heftige Diskussion darüber, wer von ihnen wohl berühmter sei. Beide Mädchen sind Sprösslinge prominenter Familien, sogenannte Nepo-Babys, was offenbar zu diesem ungewöhnlichen Machtspiel führte. Cory erklärte in "MTV's Official Challenge Podcast", er habe in der Situation deeskalierend eingreifen müssen, um die jungen Damen wieder zur Räson zu bringen.

Cory, bekannt aus Reality-Formaten wie "Real World" und "The Challenge", gab amüsiert zu, dass es für ihn eine bizarre Erfahrung war. "Ryder hat ihr ganzes Leben im Fernsehen verbracht", gestand er und versuchte sich damit an einer Erklärung für das kuriose Verhalten seiner Tochter. Er habe ihr angeraten, solche Streitigkeiten künftig zu vermeiden – insbesondere mit Mitgliedern der Kardashian-Familie. Im Podcast scherzte er: "Ich sagte zu Ryder: 'Leg dich nie mit einer Kardashian an.'" Leider blieb durch Corys mutiges Einschreiten unklar, wer nun das berühmtere Grundschulkind ist. Dennoch verdeutlicht dieser Vorfall einmal mehr, wie bedeutend offenbar für beide Mädchen der Celebrity-Status ihrer Eltern ist.

Robert und Blac Chyna führten eine stürmische Beziehung, die 2016 begann und bereits im Jahr darauf endete. Seither hat sich der 37-Jährige weitestgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen, lässt seine Tochter aber weiterhin Zeit mit ihren berühmten Tanten Kim (44), Khloé (40) und Kourtney Kardashian (45) verbringen.

Instagram / corywharton_ig Cory Wharton mit seinen drei Kindern und seiner Partnerin Taylor Selfridge

Getty Images Rob Kardashian und Blac Chyna im Mai 2016 in Kalifornien

