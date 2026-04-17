Cory Whartons Tochter (3) ist nach Herz-OP wieder zu Hause

Reality-TV-Star Cory Wharton (35) kann endlich wieder durchatmen: Nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt seiner jüngsten Tochter Maya ist die Dreijährige wieder zu Hause – und Cory hat das Wiedersehen mit allen drei Töchtern online festgehalten. In einem Video in seinen Instagram-Storys ist der 35-Jährige gemeinsam mit Maya, Mila und Ryder zu sehen, die alle strahlend lachen und sich aneinander festhalten. "Meine Mädchen! Ich habe mir das so lange gewünscht, dass wir alle wieder zusammen sind", schrieb er dazu und ergänzte: "Es sind zwei Monate vergangen, ich kann endlich tief durchatmen und mich entspannen, weil ich alle drei Töchter wieder bei mir habe."

Maya hatte insgesamt 18 Tage im Cook's Children's Hospital in Fort Worth, Texas, verbracht. Per Rettungshubschrauber war sie dorthin geflogen worden – während Cory sich auf der anderen Seite der Welt befand. In einem emotionalen Instagram-Post beschrieb er, wie er den Anruf erhielt und sich dabei völlig hilflos fühlte. "Mein schlimmster Albtraum wurde Realität", schrieb er. Maya habe dieses Mal mit ihren Lungen und ihrem Herzen gekämpft. Seiner Ex Taylor Selfridge (31), der Mutter von Maya, zollte er großes Lob: "Die Art, wie sie die Situation gehandhabt hat, als ich nicht da war – dafür gebe ich ihr alle Anerkennung der Welt." Taylor selbst hatte zunächst über Mayas Entlassung berichtet und verraten, dass die Geschichte hinter dem Aufenthalt noch komplizierter sei, als viele annähmen. "Es war so schwierig, ihr habt keine Ahnung", sagte sie gegenüber ihren Followern. Die Details wolle sie irgendwann in Ruhe erzählen. Inzwischen sind Mutter und Tochter zurück in Kalifornien.

Maya wurde im Juni 2022 mit einer Trikuspidalklappenatresie geboren – einem angeborenen Herzfehler, bei dem sich die Trikuspidalklappe nicht richtig ausbildet. Bereits zweimal musste das Mädchen am offenen Herzen operiert werden. Cory hatte sich nach dem zweiten Eingriff ein detailgetreues Porträt von Maya auf den Arm tätowieren lassen – als bleibende Widmung an seine Tochter. Neben Maya ist er Vater von Mila, die er mit Taylor hat, sowie von Ryder, die aus seiner früheren Beziehung mit Cheyenne Floyd stammt.

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Instagram / corywharton_ig "Ex on the Beach"-Stars Cory Wharton mit seinen Töchtern

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Instagram / corywharton_ig Cory Wharton und Taylor Selfridge mit ihrer Tochter Maya im Juli 2024

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Instagram / corywharton_ig "Ex on the Beach"-Stars Cory Wharton und Taylor Selfridge mit ihren Töchtern