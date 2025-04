Streit mit Kim Virginia: Nikola ist wohl einfach abgehauen

Eigentlich schweben Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) auf Wolke sieben – doch es gibt Ärger im Paradies. Wie die Dschungelcamp-Bekanntheit bereits gestern in ihrer Instagram-Story erzählte, krachte es zwischen den Realitystars während des gemeinsamen Australienurlaubs gewaltig. So sehr, dass Kim sogar das gemeinsame Hotelzimmer verließ und die Nacht über getrennt von ihrem Liebsten unterkam. Nun meldet sich die 29-Jährige erneut bei ihren Followern und filmt, wie sie Nikola in ihrem gemeinsamen Hotelzimmer versöhnlich überraschen möchte – doch von dem gebürtigen Serben fehlt jede Spur.

"Leute, das Bett ist komplett unberührt, er ist gerade nicht hier", stellt Kim erschrocken fest. Doch das ist nicht alles: "Wir haben in 20 Minuten Check-out, die Koffer sind auch noch alle hier, er hat keinen einzigen Koffer mitgenommen." Allem Anschein nach hat Nikola das Hotel verlassen und dabei sein ganzes Hab und Gut zurückgelassen. Erreichen kann Kim ihn seit dem Disput nicht mehr: "Seine Freunde haben nichts von ihm gehört, unser Management hat nichts von ihm gehört, Familie auch nicht, bei WhatsApp ist das Bild raus, warum auch immer. Das würde null zu Nikola passen, mich jetzt hier im Stich zu lassen, der würde mir das niemals antun." Doch zu allem Überfluss muss das Reality-Sternchen feststellen, dass das Mietauto vom Parkplatz des Hotels verschwunden ist.

Dabei hätten Kim und Nikola allen Grund zur Freude, denn die Realitystars sind derzeit in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Viel geben sie bezüglich der Schwangerschaft nicht preis, weshalb etliche User im Netz an dieser zweifeln. Zuletzt gaben sie jedoch einen kleinen Einblick – in ihre Baby Shower. Mit pinker und blauer Deko feierten die Netzbekanntheiten nicht nur Kims Schwangerschaft, sondern gaben obendrein noch das Babygeschlecht bekannt: Sie erwarten ein kleines Mädchen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac

