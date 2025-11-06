Nikola bleibt vermisst: Kim überlegt, Polizei einzuschalten

Sorge um Nikola Grey (29): Laut seiner Partnerin Kim Virginia Grey (30) ist der Reality-TV-Darsteller seit mehreren Tagen verschwunden. Selbst enge Freunde und Familienmitglieder habe sie bereits kontaktiert – jedoch ohne Erfolg. Offenbar hat niemand aus dem Umfeld des Paares auch nur den blassesten Schimmer, wo sich der 29-Jährige aktuell aufhalten könnte. Deshalb erwägt Kim jetzt, zu härteren Mitteln zu greifen: "Ich überlege tatsächlich, heute zur Polizei zu gehen", verrät sie in einer aktuellen Instagram-Story. Bisher habe sie von diesem Schritt abgesehen, da sie gehofft hatte, ihr Liebster sei im Affekt gegangen und würde in Kürze von allein in ihr gemeinsames Zuhause zurückkehren. Besonders, da sich das Paar erst neulich drei Dalmatinerwelpen angeschafft hatte, ist die Blondine von Nikolas Aktion offenbar schwer erschüttert: "Ich dachte nicht, dass er mich mit den Hunden allein lassen würde."

Kim betonte mehrfach, dass vor dem mysteriösen Verschwinden ihres Partners "etwas vorgefallen" sei – was genau, wolle sie aber keinesfalls öffentlich machen. Insgesamt sei es nicht in ihrem Sinne, eine Art öffentliche Panik um Nikola auszulösen, solange noch unklar sei, was genau passiert ist. Während sie weiterhin auf Hinweise und mögliche Lebenszeichen von ihrem Partner hofft, hat Kim zu Hause alle Hände voll zu tun: Ihre Welpen werden aktuell wegen Giardien behandelt – einer Parasitenart, die den Dünndarm befällt. Aus diesem Grund solle sich die Reality-Darstellerin im Moment mit ihren Vierbeinern von Menschen und anderen Hunden fernhalten, so ihr Tierarzt.

Nikola und Kim haben ihre Beziehung von Anfang an in der Öffentlichkeit gelebt – ob in Realityshows, an denen sie gemeinsam teilnahmen, oder auf Social Media: Ihre Fans waren immer hautnah dabei. Dabei galten die beiden stets als starkes Paar, das privat wie beruflich auf einer Wellenlänge unterwegs ist. Mit ihrer offenen und herzlichen Art haben sie sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, aber inzwischen auch einige Zweifler versammelt, denen es offenbar zunehmend schwerfällt, die tollkühnen Geschichten aus Kims sogenanntem "Puppenstüble" einzuordnen. Dennoch drücken der Influencerin zahlreiche Follower die Daumen, dass sie ihren Nikola schon bald wieder in ihre Arme schließen kann.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Las Vegas, Oktober 2025