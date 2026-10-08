Promi-BB-Sensation: Marlene Lufen erteilt Bewohner Lektion

Moderatorin Marlene Lufen (55) sorgt bei Promi Big Brother für einen ungewöhnlichen Überraschungsmoment und spaziert plötzlich in den modernen Bereich. Dabei nimmt sie René Dost (57) alias Redo ins Visier. Zuvor hatte der Bewohner erklärt, dass er niemals die Handtasche einer Frau tragen würde. In der Sat.1-Show geht Marlene ohne Umwege auf ihn zu und stellt ihn vor versammelter Mannschaft auf die Probe. "Einen Satz wollte ich dir jetzt mal sagen, Redo: Kannst du mal meine Handtasche halten?", fordert sie ihn auf. Die Gruppe kann kaum glauben, dass die Moderatorin für diese Lektion persönlich das Haus betreten hat. René zögert zunächst kurz, gibt dann aber nach und nimmt die Tasche tatsächlich an sich. Seine Mitbewohner feiern den Sinneswandel mit lautem Jubel. Auch der Social-Media-Star selbst kann über die überraschende Aktion lachen. Marlene verlässt den Bereich daraufhin wieder.

Auslöser für Marlenes seltenes Eingreifen von außen ist eine Diskussion über klassische Rollenbilder. René bleibt dabei hart: Selbst wenn eine Frau ihn ausdrücklich darum bittet, würde er ihre Handtasche nicht tragen. Seine drastische Begründung in der Sat.1-Sendung: "Du schneidest mir meinen Schwanz ab." Bei seinen Mitbewohnern stößt diese Einstellung auf deutlichen Widerspruch. Maurice Dziwak (28), der verheiratet und Vater von zwei Kindern ist, stellt klar, dass er die Tasche seiner Frau tragen würde, wenn sie ihn darum bittet. Auch Nadja Benaissa (44) findet deutliche Worte: "Dieses Männerbild und Frauenbild ist komplett von gestern." Georgina Stumpf widerspricht René ebenfalls und betont: "Selbst wenn man den Schwanz abschneidet, bist du auch nicht entmannt. Der Mann ist in deinem Herzen und deinem Kopf, nicht in deinem Pimmel." Für zusätzliche Verwunderung sorgt, dass René selbst Fake-Wimpern trägt und auch kein Problem damit hat, am Herd zu stehen. Seine klare Grenze beim Thema Handtaschen können die anderen deshalb umso weniger nachvollziehen.

Mit seinen Äußerungen ist René nicht zum ersten Mal bei Nadja angeeckt. Bereits zuvor hatte der Social-Media-Star mit seinem Verhalten gegenüber der No Angels-Sängerin für einen unangenehmen Moment gesorgt. Als Nadja im Luxusbereich einige Dehnübungen machte, beobachtete René ihre Bewegungen und versah sie mit einer anzüglichen Bemerkung. Die Musikerin zeigte sich davon sichtlich überrascht. Statt ihre Übungen fortzusetzen, brach sie diese unmittelbar ab. Bei der späteren Debatte über Handtaschen und Rollenbilder geraten ihre Ansichten dann erneut deutlich aneinander.

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Imago Marlene Lufen bei der Marina Hoermanseder Fashion Show während der Berlin Fashion Week Herbst/Winter 2025 in Berlin

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