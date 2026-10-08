Promi-BB: Zuschauer verbannen ihn zurück in den Garten

Bei Promi Big Brother steht der nächste Bereichswechsel an – auch diesmal sind wieder zwei Bewohner betroffen. Anouschka Renzi (62) darf den spartanischen Garten verlassen und in den wesentlich komfortableren Hausbereich wechseln. Über ihren Umzug entscheiden die Mitbewohner im Luxusbereich. Für René Dost (57) geht es dagegen in die andere Richtung: Sein Schicksal besiegeln die Zuschauer, die per Telefon und über die Joyn-App abstimmen können. Das Publikum entscheidet gegen einen Verbleib des Realitystars im Haus und schickt ihn zurück in den Garten. René nimmt den Wechsel allerdings erstaunlich gelassen hin. Mit seinem Teddy im Arm verlässt er den Luxusbereich und schließt sich wieder der Gruppe im Außenbereich an, die dort weiterhin mit deutlich weniger Komfort auskommen muss.

Bei der Entscheidung der Hausbewohner stehen neben Anouschka auch Kim Virginia Grey (31) und Axel Schulz (57) zur Wahl. Schließlich fällt Francesca Morgese die entscheidende Stimme zu – und sie votiert für die Schauspielerin. Als Begründung führt sie Anouschkas Alter und ihren angeschlagenen Gesundheitszustand an. Gleichzeitig geht Francesca davon aus, dass die Zuschauer Kim momentan nicht im Haus sehen möchten. Immerhin hatten sie erst am Vortag dafür gesorgt, dass Nikola Grey (30) von seiner Ehefrau getrennt wurde. Anouschka kann ihre Freude über die Verkündung kaum verbergen und reißt überrascht den Mund auf, während die übrigen Hausbewohner sie herzlich empfangen. Renés Auszug aus dem Luxusbereich kündigt Big Brother mit den Worten an: "Einem von euch verwehren sie den weiteren Genuss des Hauses. Geh zurück zur anderen Gruppe, denn ab sofort schnupperst du wieder Gartenluft … Redo." Im Garten angekommen, gibt sich der Realitystar kämpferisch: "Nur die Harten kommen in den Garten."

Auch Moderator Jochen Schropp (47) kommentiert das Ergebnis des Zuschauervotings augenzwinkernd: "Haben die weiblichen Zuschauer es ihm vielleicht ein bisschen übel genommen, dass er nicht so gerne Handtaschen nimmt?" Damit spielt er auf eine kurz zuvor gefallene Aussage von René an, die für Empörung im Luxusbereich gesorgt hatte. Im Gegensatz zum Umzug des Gastronoms fiel der gestrige Bereichswechsel deutlich emotionaler aus. Nikola durfte vom Garten in den Luxusbereich ziehen, während seine Ehefrau Kim zurückbleiben musste. Vor dem Abschied nutzten die beiden die Gelegenheit für eine innige Umarmung und einen Kuss, ehe die Realitybekanntheit ihrem Mann sichtlich traurig hinterhersah. Durch die aktuelle Entscheidung der Hausbewohner bleibt das Paar nun weiterhin getrennt: Nikola lebt im Haus, Kim nach wie vor im Garten. Wann die beiden wieder dauerhaft unter einem Dach vereint sein werden, ist derzeit noch offen.

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