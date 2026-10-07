Promi-BB-Voting: Kim Virginia und Nikola werden getrennt

Bei Promi Big Brother sorgt das Zuschauervoting jetzt für einen emotionalen Abschied: Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30) müssen vorerst getrennte Wege gehen. Das Publikum hat per Voting entschieden, dass Nikola den Garten verlassen und in den Luxusbereich des Hauses ziehen darf. Seine Ehefrau bleibt bei den anderen Gartenbewohnern zurück und schaut ihm sichtlich traurig hinterher. Bevor der Realitystar seine Sachen packt, nehmen sich die beiden noch ausgiebig Zeit füreinander. Sie fallen sich in die Arme und küssen sich innig. Wann und ob Nikola wieder zu Kim in den Garten zurückkehren darf, wurde bei der Verkündung nicht bekannt gegeben. "Ich hoffe, nur für eine kurze Zeit", erklärte er mit Blick auf die bevorstehende Trennung.

Die Nachricht wird den Bewohnern im Garten von "Big Brother" persönlich mitgeteilt: "Die Zuschauer haben einen aus euren Reihen bestimmt, der ins Haus wechseln darf. Das Beste ist: Er darf auch dort bleiben. Zumindest heute", heißt es in der Sendung. Während bei Kim und den anderen Gartenbewohnern eher gedrückte Stimmung herrscht, wird Nikola im Luxusbereich mit großer Freude empfangen. Francesca Morgese, Maurice Dziwak (28) und die übrigen Bewohner brechen in Jubel und Gelächter aus. Offenbar hatten einige bereits mit genau dieser Konstellation gerechnet. "Wir sind die Wahrsager!", ruft die Gruppe, als sich die Trennung des Ehepaares tatsächlich bewahrheitet. Durch Nikolas Wechsel herrscht nun auch zahlenmäßig Gleichstand: Sowohl im Garten als auch im Luxusbereich leben sieben Kandidaten.

Spannend ist nun, ob Nikola im Luxusbereich ohne Kim etwas gesprächiger wird. Genau darauf hatte auch Tanja Tischewitsch (37) vor Kurzem in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show" gesetzt. Auf die Frage von Jochen Bendel (58), ob die Kontroversen um das Paar in der Show noch einmal hochkochen könnten, sagte sie: "Wenn man die beiden trennt und man Fragen stellt an Nikola, glaube ich schon, dass er sich verplappert." Ihr Eindruck: Ohne Kim an seiner Seite könnte Nikola schneller Dinge ausplaudern, die das Paar bisher lieber unter Verschluss hielt. Mit einem Augenzwinkern legte Tanja sogar noch nach und witzelte: "Wir brauchen den alleine, damit wir den ausquetschen können. Wir müssen dem ganz viel Alkohol geben."

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia und Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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