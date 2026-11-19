Hans Sigl (57) hat verraten, wie er die Liebe zu seiner Ehefrau Susanne Sigl trotz eines vollgepackten Alltags lebendig hält. Für den Schauspieler kommt es vor allem auf bewusst reservierte Zweisamkeit an. "Liebe braucht Zeit – und Zeit ist der größte Luxus. Man muss sie sich ganz bewusst nehmen und einplanen", erklärte er jetzt gegenüber GlücksPost. Auch wie solche Momente aussehen, beschrieb er: Das Paar bereitet zusammen Tee und ein feines Abendessen zu und lässt dafür auch mal den Film am Abend ausfallen. Außerdem gehen die beiden gemeinsam spazieren, steigen auf einen Berg oder tauschen sich über Bücher aus. Feste Verabredungen für ihre gemeinsamen Gespräche müssen sie nicht treffen. Stattdessen kündigt manchmal einer von ihnen an, dass sie in der kommenden Woche etwas zusammen unternehmen werden, wie Blick berichtet. Was genau geplant ist, bleibt bis dahin eine Überraschung. Ihr jüngster gemeinsamer Ausflug führte sie zu einer Veranstaltung von André Heller. Seine Gedanken teilte Hans vor seiner "Hans Sigl – The Christmas Show 2026", mit der er am 18. Dezember im Theater Spirgarten in Zürich auftritt.

Liebe beschränkt sich für den Schauspieler aber nicht auf die Partnerschaft. "Liebe ist für mich der Zugang zum Leben, die Basis von allem. Sie ist auch die beste Medizin", betonte er im Interview. Mit 50 Jahren habe bei ihm ein persönlicher Wandel eingesetzt. Seither bemühe er sich, weniger Ausreden zu suchen, geduldiger zu sein und seine Impulsivität abzulegen. Stattdessen wolle er dem Leben mit mehr Gelassenheit begegnen. Im Mittelpunkt stehe für ihn heute, mit sich selbst im Einklang zu sein und den Augenblick bewusst zu genießen. Genau diese Haltung will Hans auch bei seiner Weihnachtsshow vermitteln. In Zürich erwarten die Zuschauer Geschichten, Musik mit seiner Band, ein Gastauftritt von Michael von der Heide sowie der direkte Austausch mit dem Publikum. Zum ersten Mal will er dabei einen kompletten Abend auf Schweizerdeutsch gestalten. Die Mundart kennt er gut, weil er früher einige Jahre in Maienfeld und Vorarlberg verbracht hat. Die Aufmerksamkeit seines Publikums empfindet der "Bergdoktor"-Star als Liebesbekundung, die er mit Zuwendung erwidern möchte. Viele Menschen seien schließlich belastet und fühlten sich nicht ausreichend gehört oder gesehen.

Hans und die Musikerin und Fotografin Susanne sind seit Juni 2008 verheiratet und leben gemeinsam am Ammersee in Bayern. Kleine Auszeiten wie Spaziergänge, ruhige Abende oder kulturelle Veranstaltungen sollen ihnen helfen, im Alltag zu entschleunigen. An Heiligabend hält der Schauspieler an einer festen Familientradition fest: Um 19 Uhr trägt er ein Gedicht vor, das er selbst geschrieben hat. Danach gibt es Raclette und die Bescherung, später kommen noch Freunde dazu. Schon seine vorherige vorweihnachtliche Leseshow verband Texte, Musik und persönliche Momente. Zu Hause versammelte sich währenddessen die Patchworkfamilie an einer großen Tafel. Hans verschenkt besonders gerne Bücher, weil sie seiner Meinung nach eine schöne Grundlage für gemeinsame Gespräche bieten. Über persönliche Geschenke wie hochwertige Notizbücher oder Stifte freut er sich selbst ebenfalls. Aber auch praktische Klassiker wie Socken oder eine Krawatte weiß er zu schätzen. Entscheidend sei für ihn ohnehin nicht der Preis, sondern die Aufmerksamkeit und die persönliche Geste dahinter.

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Getty Images Hans Sigl, Mai 2025

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Imago Hans Sigl beim ZDF-Fernsehgarten

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