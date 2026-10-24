Geschäftsfrau: Tina Ruland zeigt ihre Füße auf OnlyFans

Tina Ruland (60) hat ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt. Die Schauspielerin, die als Friseurin Uschi in der Kultkomödie "Manta Manta" bekannt wurde, ist seit Donnerstag mit einem eigenen Profil auf der Plattform OnlyFans vertreten. Dort setzt die zweifache Mutter allerdings nicht auf freizügige Ganzkörperaufnahmen, sondern vor allem auf Bilder ihrer Füße. Mit den kostenpflichtigen Inhalten möchte sich Tina eine zusätzliche Einnahmequelle aufbauen. Angekündigt hatte sie den Schritt bereits im August gegenüber Bild. Nun macht die Schauspielerin im Gespräch mit dem Blatt deutlich, dass hinter ihrem Schritt vor allem wirtschaftliche Überlegungen stecken. "Ganz ehrlich, ich bin Geschäftsfrau! Ich habe Kinder und muss Miete bezahlen", erklärt die 60-Jährige offen. Mit ihrem neuen Profil macht Tina damit aus einem Körperdetail, das bei ihren Fans schon länger viel Aufmerksamkeit bekommt, ein eigenes Angebot.

Die Idee kam nicht von ungefähr. Unter Instagram-Fotos, auf denen auch ihre Füße zu erkennen waren, sammelten sich immer wieder Nachrichten und Komplimente. Vor allem ihre geraden Zehen kamen bei der Community offenbar gut an. Die Schauspielerin setzt ihre Füße ohnehin gerne auffällig in Szene: Zehenringe, Fußkettchen und oft roter Nagellack gehören zu ihrem Styling. Durch ein Tattoo seien ihre Füße zudem leicht wiederzuerkennen. Gegenüber Bild beschreibt Tina klar, an wen sich das neue Profil richtet: "Der Account ist für Menschen, die auf Füße stehen. In diesem Fall die Füße von Tina Ruland." Dass manche Menschen die Fotos womöglich erotisch betrachten, stört sie nicht. Kritische Stimmen zu ihrem Geschäftsmodell lässt Tina nicht an sich heran. "Wer sich wie aufgeilt oder nicht, das ist doch nicht mein Problem", stellt Tina gegenüber der Zeitung klar.

Auch ihre Instagram-Community ließ die Darstellerin wissen, dass sie künftig auf OnlyFans zu finden ist. "Guess what ... Und warum eigentlich nicht?", schrieb sie zu der Neuigkeit auf der Social-Media-Plattform. Ihre bisherigen Inhalte sollen dort aber nicht verschwinden. Persönliche Geschichten und alle übrigen Inhalte rund um ihr Leben soll es weiterhin auf Instagram geben. Zugleich bat sie ihre Follower darum, die Ankündigung möglichst freundlich und liebevoll zu kommentieren. Einem breiten Publikum wurde Tina 1991 als Friseurin Uschi in "Manta Manta" bekannt. In der Komödie spielte sie an der Seite von Til Schweiger (62), der als Bertie vor der Kamera stand. Mehr als drei Jahrzehnte später schlüpften die beiden erneut in ihre Rollen: 2023 kehrten sie für "Manta Manta - Zwoter Teil" als Uschi und Bertie auf die Leinwand zurück.

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Instagram / tinaruland Tina Ruland, Schauspielerin

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Instagram / tinaruland Füße von Tina Ruland

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Imago Tina Ruland, Schauspielerin