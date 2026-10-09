Nach Sam-Altman-Rolle: Andrew Garfield hat Angst vor ChatGPT

Andrew Garfield (43) hat ChatGPT jetzt offiziell den Rücken gekehrt – und das ausgerechnet wegen einer neuen Rolle. Der Schauspieler verkörpert in dem Drama "Artificial" den OpenAI-Chef Sam Altman. Bei der Weltpremiere des Films beim New York Film Festival erzählte er nun gegenüber Variety, dass er das Programm zuvor regelmäßig genutzt habe. Je intensiver er sich jedoch in die Welt der künstlichen Intelligenz einarbeitete, desto unwohler fühlte er sich. "Ich bekam ein bisschen Angst", gab der Brite offen zu. Während seiner Nachforschungen sei bei ihm wachsendes Misstrauen aufgekommen: "Ich begann, der Technologie ein wenig zu misstrauen. Es wirkt, als wüssten die Menschen, die uns zur Nutzung dieser Technologien ermutigen, selbst nicht genau, wozu sie fähig sind. Für mich persönlich fühlt sich das ein wenig verantwortungslos an."

Besonders schwer fiel ihm der Verzicht auf ChatGPT offenbar nicht. Für seinen Beruf sei er auf den Chatbot ohnehin nicht angewiesen, betonte Andrew laut Female First. Zuvor habe er das Tool vor allem wie eine erweiterte Suchmaschine genutzt, um Material für seine Rollen zusammenzutragen. Dass KI seinen Job eines Tages ersetzen könnte, glaubt er trotz seiner Bedenken nicht. "Ich glaube nicht, dass Schauspieler nutzlos werden", erklärte er gegenüber Variety und fügte hinzu: "Ich denke, Schauspieler gehören zu den Menschen, die die Seele der Menschheit für uns alle und für Geschichten bewahren müssen."

Neben seinem Verzicht auf ChatGPT scheint Andrew seinen "Digital Detox" sogar noch weiter zu treiben. Gegenüber The Hollywood Reporter verriet er vor Kurzem, dass er mittlerweile komplett auf soziale Medien verzichtet. Der Abschied von den Timelines sei zwar noch ungewohnt, insgesamt fühle er sich damit jedoch besser. Statt auf Instagram könnten die Fans Andrew nun also schon bald als Sam Altman auf der großen Leinwand sehen. "Artificial" erzählt von der rasanten Entwicklung des maschinellen Lernens in den vergangenen Jahren und beleuchtet unter anderem die turbulenten Ereignisse rund um Sam und OpenAI.

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Imago Andrew Garfield bei der Premiere von "Artificial" beim 64. New York Film Festival, 2026

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Getty Images Andrew Garfield bei der Premiere von "The Uprising" 2026

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Getty Images Andrew Garfield bei der UK-Spezialvorführung von "The Magic Faraway Tree" im Odeon Luxe Leicester Square in London