Steven Spielberg soll nächsten "Transformers"-Film retten

Steven Spielberg (79) soll dem zuletzt schwächelnden Transformers-Franchise neuen Schwung verleihen. Wie Deadline berichtet, übernimmt er für Paramount erneut eine wichtige kreative Rolle hinter den Kulissen. Demnach soll Steven die Produktion der Filmreihe verantworten und bei den kommenden Projekten zudem als ausführender Produzent beteiligt sein. Mit den außerirdischen Robotern ist der Filmemacher bereits bestens vertraut: Schon an mehreren früheren Teilen der Reihe war er beteiligt. Für ein weiteres mögliches Comeback könnte außerdem Michael Bay (61) sorgen. Der Regisseur, der die ersten fünf "Transformers"-Filme inszenierte, soll sich laut Deadline in frühen Gesprächen über eine Rückkehr auf den Regiestuhl befinden. Fest steht seine Beteiligung allerdings noch nicht.

Gesichert ist bislang lediglich, dass Paramount an einem neuen "Transformers"-Realfilm arbeitet. Das Drehbuch stammt von Jason Fuchs, der bereits Wonder Woman mitschrieb und zuletzt an der Serie "Es: Welcome to Derry" beteiligt war. Zur Handlung, zur Besetzung und zur genauen Ausrichtung des Sci-Fi-Actionfilms gibt es derzeit noch keine weiteren Details. Angesichts des frühen Entwicklungsstands müssen sich die Fans ohnehin noch gedulden: Moviepilot hält einen Kinostart vor 2028 für unwahrscheinlich, ein offizieller Termin steht jedoch noch nicht fest. Die geplante kreative Neuaufstellung kommt nicht von ungefähr. Während die ersten "Transformers"-Filme rund um Optimus Prime und Co. weltweit enorme Summen einspielten, konnten die jüngeren Produktionen nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen. Sowohl "Transformers: Aufstieg der Bestien" als auch der Animationsfilm "Transformers One" blieben deutlich hinter den früheren Einspielergebnissen der Reihe zurück.

Bei Paramount denkt man offenbar größer: Wie TheWrap berichtet, arbeitet das Studio an mindestens zwei neuen Realfilm-Projekten über die verwandlungsfähigen Roboter. Neben Steven kehrt auch Lorenzo di Bonaventura zurück, der die Filmreihe seit Jahren als Produzent begleitet. Trotz der Rückschläge der vergangenen Jahre zählt das Franchise weiterhin zu den erfolgreichsten Marken des Studios: Insgesamt spielten die Filme an den internationalen Kinokassen mehr als 4,4 Milliarden Euro ein. Steven gehört selbst seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Namen Hollywoods und feierte unter anderem mit Jurassic Park, "E.T." und "Der weiße Hai" weltweite Erfolge.

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Getty Images Steven Spielberg

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Imago Megan Fox und Shia LaBeouf in "Transformers"

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Getty Images Michael Bay bei der Premiere von "A Quiet Place Part II"

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