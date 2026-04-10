Charlotte Casiraghi besucht erste Veranstaltung mit Partner

Schluss mit der Geheimniskrämerei: Charlotte Casiraghi (39) und der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu haben sich jetzt erstmals gemeinsam bei einem öffentlichen Event gezeigt. Am vergangenen Donnerstag verfolgten die beiden das Achtelfinale des renommierten Tennisturniers "Masters 1000" und ließen sich dabei gemeinsam auf der Tribüne blicken. Wie Dagbladet berichtet, zeigte sich das Paar sichtlich gut gelaunt und genoss das Spiel zwischen Jannik Sinner (24) und Tomáš Macháč (25). Auch Nicolas Mathieus zwölfjähriger Sohn Oscar war bei dem Ausflug mit dabei.

Französische Medien hatten das Paar bereits im März 2024 erstmals miteinander in Verbindung gebracht, kurz nachdem Charlottes Ehe mit Filmproduzent Dimitri Rassam nach mehreren Jahren in die Brüche gegangen war. Seitdem sollen die Royal und der Goncourt-Preisträger sehr zurückgezogen zwischen Paris und Monaco pendeln und ihren Alltag weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben. Laut dem Magazin Paris Match gab es bisher nur vereinzelte private Schnappschüsse, doch offizielle Events besuchte Charlotte bis jetzt meist allein. Umso auffälliger ist nun, dass sich das Paar ausgerechnet bei einem prestigeträchtigen Sportereignis erstmals gemeinsam zeigt.

Privat zieht es die Nichte von Fürst Albert II. (68) zuletzt immer häufiger in Nicolas' Heimat, die Vogesen. Gegenüber der Lokalzeitung Vosges Matin zeigte sie sich kürzlich regelrecht begeistert und geriet ins Schwärmen: "Gérardmer ist einfach wunderschön", sagte sie dem Blatt und erzählte, dass sie dort nicht nur die Ruhe, sondern auch die regionalen Spezialitäten für sich entdeckt habe. Schon zuvor hatten Gerüchte über eine Liebesbeziehung die Runde gemacht, doch durch die gemeinsamen Auftritte wirkt die Verbindung der beiden inzwischen greifbarer denn je. Ob sich Charlotte und Nicolas irgendwann auch offiziell zu ihrer Beziehung äußern werden, bleibt jedoch abzuwarten.

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Getty Images Charlotte Casiraghi im Oktober 2024 in Paris

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Getty Images Nicolas Mathieu, Schriftsteller

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Getty Images Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam in Cannes, Mai 2023