Eine üppige Überweisung sorgt in einem Londoner Gerichtssaal derzeit für reichlich Gesprächsstoff – und mittendrin steht Andrew Mountbatten-Windsor (66). Im Betrugsprozess um die türkische Unternehmerin Nebahat Isbilen ging es am Dienstag vor dem High Court um eine Zahlung von 750.000 Pfund, die einst an den Ex-Prinzen geflossen war. Der Anwalt des beklagten Finanzberaters Selman Turk bezeichnete die Transaktion vor Richter Adam Johnson als "in jedem Fall korrupt". Gleichzeitig stellte er klar, dass sich daraus nicht ableiten lasse, Andrew habe sich auf die Annahme von Bestechungsgeld eingelassen. Dem Royal selbst wird in dem Verfahren kein Fehlverhalten vorgeworfen.

Die Zahlung an Andrew stammt aus dem Jahr 2019. Nebahats Seite zufolge habe Selman ihr die Summe damals als "Geschenk" verkauft. Damit sollte der Royal ihr angeblich bei Angelegenheiten rund um ihren türkischen Pass unter die Arme greifen. Selmans Anwalt Joshua Hitchens schilderte die Hintergründe anders: Nebahat habe gewusst, dass mit der Zahlung die Hoffnung verbunden gewesen sei, Andrew werde sich für ihren in der Türkei inhaftierten Ehemann einsetzen. Sein Mandant habe dabei nur mit ihrer ausdrücklichen Erlaubnis oder auf ihre direkte Anweisung gehandelt. Das Wort "korrupt" begründete Joshua damit, dass eine Person des öffentlichen Lebens Geld von einer ihr unbekannten Frau angenommen habe. Damit sei die Erwartung verbunden gewesen, ihre Stellung für eine Aufenthaltsgenehmigung oder zur Einflussnahme auf eine ausländische Regierung einzusetzen. Vor dem High Court betonte er aber zugleich: "Daraus folgt nicht, dass der Duke of York zugestimmt hat, eine Bestechungszahlung anzunehmen."

Im Kern des Rechtsstreits steht der Vorwurf von Nebahat, ihr früherer Finanzberater habe sie um mehrere zehn Millionen Pfund gebracht. Außerdem soll er sie nicht ordnungsgemäß darüber informiert haben, wo ihr Geld geblieben ist. Selman weist jedes unehrliche Handeln zurück und wehrt sich gegen die Klage. Andrew soll am 14. Dezember als Zeuge aussagen. Der Ex-Prinz hat die 750.000 Pfund inzwischen an Nebahat zurückgezahlt. Der Prozess soll voraussichtlich bis März dauern, das schriftliche Urteil wird erst später erwartet.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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