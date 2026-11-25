Lexie Shoaibi ist praktisch über Nacht zum Internetstar geworden. Seit dem Start von "Grand Theft Auto VI" kennen Gamer auf der ganzen Welt die US-Schauspielerin. Sie spricht im Spiel die Nebenfigur Mandy und hat sie zusätzlich per Motion Capture verkörpert. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich deutlich, wie groß das Interesse an ihr ist: Schon in den ersten 24 Stunden nach dem Release kamen dort rund 70.000 neue Follower hinzu. Nach etwa fünf Tagen waren es bereits fast 210.000 zusätzliche Fans. Am Abend des 24. November folgten der Darstellerin insgesamt knapp 300.000 Menschen. Mandy ist schon früh im Spiel in Key Lento zu sehen. Hauptfigur Jason soll bei ihr eigentlich ausstehende Miete eintreiben. Zunächst kümmert er sich jedoch um ihr verstopftes Waschbecken. Während der Reparatur flirtet die knapp bekleidete Bewohnerin offensiv mit ihm – und genau dieser kurze Auftritt sorgt unter Gamern weltweit für jede Menge Aufmerksamkeit.

Über ihre Rolle musste Lexie lange schweigen, denn für das Projekt galt strikte Geheimhaltung. Erst vor wenigen Tagen durfte sie ihre Beteiligung schließlich offiziell machen. "Ich bin in GTA 6. Ich spiele Mandy. [...] Und sie macht wirklich viel Spaß", verkündete die Schauspielerin in einer öffentlichen Mitteilung. Zwar ist die Figur im Spiel nur vergleichsweise kurz zu sehen, trotzdem sorgt die Szene im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Viele Fans sind seitdem neugierig, wer eigentlich hinter Mandy steckt. Besonders bemerkenswert: Nach eigener Aussage verbrachte sie dafür lediglich ungefähr zehn Tage am Set. Dort sprach Lexie nicht nur Mandys Text ein. Mithilfe des Motion-Capture-Verfahrens zeichnete sie zudem die Bewegungen auf, durch die die Figur im fertigen Spiel zum Leben erweckt wird. Geboren wurde Lexie in Washington, D.C., inzwischen lebt sie in New York. Ihr schauspielerisches Handwerk lernte sie an der NYU Tisch School of the Arts. Zusätzlich absolvierte sie eine Ausbildung am Stella Adler Studio. Bevor ihr mit GTA 6 der überraschende Durchbruch gelang, war sie vor allem in kleineren Rollen zu sehen. 2017 übernahm sie zum Beispiel in einer Folge der Anwaltsserie "The Good Fight" die Rolle der Zoe.

Auch musikalisch hatte Rockstar Games groß aufgefahren: Zeitgleich mit dem Spiel war "Grand Theft Auto VI: The Album" mit 34 eigens produzierten Songs erschienen. Dafür hatten unter anderem Cardi B (34), Travis Scott (35) und Yung Lean neue Stücke beigesteuert. Das französische Elektroduo Justice hatte außerdem die komplette Originalmusik des Spiels komponiert. Sein Song "Flower in a Hurricane" war bereits vor der Veröffentlichung mehrfach im Promomaterial zu hören gewesen. Fast 16 Millionen Vorbestellungen hatten schon vor dem Verkaufsstart das enorme Interesse gezeigt. Sensor Tower zufolge hatte die Produktion mindestens eine Milliarde US-Dollar gekostet, andere Schätzungen waren sogar von bis zu zwei Milliarden ausgegangen. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Lucia und Jason. Die beiden sind nicht nur gemeinsam in kriminelle Machenschaften verstrickt, sondern auch ein Liebespaar. Wie sich ihre Beziehung entwickelt, hängt dabei stark von der Spielweise ab.

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Instagram / lexieshoaibi Lexie Shoaibi und ihre GTA-Figur Mandy

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Instagram / lexieshoaibi Lexie Shoaibi, Influencerin

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