Simone Simmons, die langjährige Vertraute und spirituelle Heilerin von Prinzessin Diana (†36), ist im Alter von 71 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Ein Sprecher bestätigte die Nachricht gegenüber The Sun, wobei zum genauen Todestag aktuell widersprüchliche Angaben kursieren: Während der Bericht den 15. November 2026 nennt, ist in der Mitteilung des Sprechers vom 5. November die Rede. Kennengelernt hatte Simone die Prinzessin 1993 bei einer Energiebehandlung in der Londoner Hale Clinic, woraus sich rasch eine enge Freundschaft entwickelte. Sie stand Diana während der Scheidung vom heutigen König Charles III. (78) bei, besuchte sie sowie Prinz William (44) und Prinz Harry (42) regelmäßig im Kensington-Palast und telefonierte nach eigenen Angaben gelegentlich bis zu zehn Stunden am Stück mit ihr.

In der nun veröffentlichten Mitteilung würdigte ihr Sprecher genau diese Verbindung: "Simones außergewöhnliche Freundschaft mit Diana, Prinzessin von Wales, war ein kostbarer Teil ihres Lebens." Die im Oktober 1955 als Tochter eines Bekleidungsherstellers aus dem Londoner East End geborene Britin werde zudem wegen ihres tiefen Glaubens, ihrer Wärme und Großzügigkeit in Erinnerung bleiben. Ursprünglich arbeitete Simone als Krankenschwester, engagierte sich ehrenamtlich auf einer Krebsstation und war später als Medium sowie Energieheilerin tätig. Nach Dianas tödlichem Autounfall 1997 sorgte sie allerdings auch mit kontroversen Behauptungen für Schlagzeilen – etwa über eine angebliche Affäre der Prinzessin mit John F. Kennedy Jr. (†38) in ihrem Buch "Diana: The Last Word" oder angebliche Botschaften aus dem Jenseits.

Später erregte Simone zudem mit Aussagen über Prinz Harry und Herzogin Meghan (45) Aufmerksamkeit, als sie nach deren Hochzeit 2018 behauptete, Diana halte die Ehe für ein Desaster und sie werde nur drei Jahre halten – obwohl das Paar bis heute verheiratet ist. Auch zwischen Diana und ihrer Vertrauten kriselte es zeitweise, sodass beide zum Zeitpunkt des Unfalls zerstritten waren, wenngleich Simone fest mit einer späteren Versöhnung rechnete. Nach dem Tod der Prinzessin verbrannte sie sensible Unterlagen, die Diana ihr anvertraut hatte, und sagte 2008 bei der offiziellen Untersuchung zum Unfall aus, sie habe Dianas Räume im Kensington-Palast von "schlechter Energie" gereinigt. Weitere Erinnerungen hielt sie neben "Diana: The Last Word" in ihrem Buch "Diana: The Secret Years" fest.

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Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

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Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995

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