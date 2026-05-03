Mentale Gesundheit: Dieses Hobby erwägt König Charles III.

Für einen königlichen Smalltalk hatte die Begegnung zwischen König Charles III. (77) und dem britischen Olympiasieger Tom Daley (31) bei der Gartenparty in Washington es ganz schön in sich: Die beiden kamen auf ein unerwartetes gemeinsames Interesse zu sprechen – Stricken. Im Garten der britischen Botschaft, wo der Gastgeber Sir Christian Turner rund 650 Gäste empfing, ließ Charles eine entspannte und persönliche Seite aufblitzen. Der Monarch gestand dabei, dass er als Achtjähriger tatsächlich selbst zum Strickzeug gegriffen hatte – allerdings ohne großen Erfolg. Tom berichtete anschließend britischen Medien von dem Gespräch: "Er sagte, er hat mit acht Jahren gestrickt, aber er war nicht sehr gut." Und Charles habe angedeutet, die Nadeln vielleicht doch noch einmal in die Hand zu nehmen: "Er sagte, er könnte damit vielleicht wieder anfangen – er weiß, dass es sehr gut für die mentale Gesundheit ist."

Tom, der neben seinen sportlichen Leistungen inzwischen fast genauso bekannt für seine Strickleidenschaft ist, schwärmt von dem Hobby als "Ventil für Kreativität, Achtsamkeit und Meditation." Der Austausch mit dem König blieb nicht nur bei persönlichen Anekdoten. Tom verriet, dass er eine ganz konkrete Idee hat: Er möchte das Stricken zurück in den Schulunterricht bringen – und hegt dabei offenbar auch royale Ambitionen. "Ich möchte versuchen, es wieder in den Lehrplan zu bringen, und vielleicht kann er mir dabei helfen", sagte er. Königin Camilla (78) war bei dem Abend ebenfalls dabei und zeigte sich ungewohnt offen: Sie gab zu, nach dem langen Flug "ziemlich erschöpft vom Jetlag" zu sein – trotzdem nahm sie sich ausgiebig Zeit für Gespräche mit Vertretern von Hilfsorganisationen, die sich gegen häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch einsetzen.

Der Empfang in der Botschafterresidenz bildete den Abschluss des ersten Tages eines viertägigen Staatsbesuchs, den Charles und Camilla in den USA absolvieren. Die Reise steht im Zeichen des 250. Jahrestages der amerikanischen Unabhängigkeit und führte das royale Paar zuvor bereits ins Weiße Haus. Charles ist zudem dazu eingeladen, vor beiden Kammern des US-Kongresses zu sprechen. Tom wiederum lebt seit einigen Jahren in Los Angeles, wohin er mit seinem Ehemann und den zwei gemeinsamen Kindern ausgewandert ist.

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford

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Getty Images Tom Daley auf der Tribüne bei den Olympischen Spielen 2020

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Getty Images Donald Trump, Melania Trump und König Charles III im Garten des Weißen Hauses während des Staatsbesuchs im April 2026