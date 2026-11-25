Bei Love Island VIP fließen weiterhin die Tränen: Auch nach der Movie Night kämpft Marla Slengard verzweifelt um Tim Kühnel (30). Die Aufnahmen, die den Islandern an diesem Abend gezeigt wurden, haben die Reality-TV-Bekanntheit offenbar völlig aus der Bahn geworfen. Wie in den aktuellen Folgen der Datingshow zu sehen ist, kann Marla ihre Tränen über mehrere Tage hinweg kaum zurückhalten. Immer wieder sucht sie die Aussprache mit Tim und bittet ihn um Verzeihung. Besonders die intimen Momente mit Paco Herb (31), die plötzlich für alle auf dem Bildschirm zu sehen waren, sind ihr sichtlich unangenehm. Marla schämt sich für die Aufnahmen und versucht deshalb mehrfach, mit Tim unter vier Augen zu sprechen. Dabei beteuert sie, ihn niemals bewusst verletzt haben zu wollen. Ihn zu verlieren, komme für sie erst recht nicht infrage. Doch Tim zeigt sich wenig versöhnlich. Ihre Gesprächsversuche blockt er konsequent ab und macht unmissverständlich klar, dass er mit der Situation abgeschlossen hat: "Für mich ist die Sache durch."

Ausgelöst wird das Drama durch Aufnahmen, die Marla auf Paco sitzend zeigen. Dabei hält sie seinen Penis in der Hand, während es laut Tim zu "Trockensex" kommt. Für den Realitystar ist das ein besonders harter Schlag – schließlich hatte er sich zuvor immer wieder schützend vor Marla gestellt. "Das ist so krass, ich hätte nicht gedacht, dass du mich so bloßstellst. Ich habe dich bis zu diesen Bildern so in Schutz genommen. Ich habe mich noch mal darauf eingelassen", wirft er ihr in der Show vor. Marla versucht erst gar nicht, ihr Verhalten zu rechtfertigen. "Ich bin seit zwei Tagen am Entschuldigen. Ich weiß, was ich getan habe", gibt sie zu. Ihr sei bewusst, dass sich ihr Verhalten weder rechtfertigen noch wiedergutmachen lasse. Dennoch entscheidet sie sich bei der Paarungszeremonie erneut für Tim. Dieser nimmt die Paarung zwar an, möchte aber zunächst abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Gegenüber Moderatorin Sylvie Meis (48) macht er allerdings deutlich, dass er für sich und Marla kaum noch eine gemeinsame Zukunft sieht.

Für Spannungen in der Villa hatte Marlas Verhalten gegenüber Tim bereits zuvor gesorgt. Schon nach ihrem Aufenthalt in der Casa Amor war das Verhältnis der beiden zunehmend auf die Probe gestellt worden. Auch die später eingezogenen Granaten Maxime Ocasek und Hanna Weig (30) wurden mit Marla nicht richtig warm. Vor allem Maxime fand deutliche Worte und kritisierte offen, wie Marla ihrer Meinung nach mit Tim umgegangen war. Mit der Movie Night erreicht der Konflikt nun einen neuen Höhepunkt. Dabei schien Tim vor den Enthüllungen durchaus ernsthafte Gefühle für die Influencerin entwickelt zu haben. Sogar eine gemeinsame Zukunft konnte er sich vorstellen. "Ich habe uns zusammen gesehen", erzählt er in der Show. Umso schwerer fällt es ihm nun offenbar, die gezeigten Szenen zu verarbeiten. Dass Marla ihn derart verletzt hat, kann er kaum fassen.

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard bei "Love Island VIP"

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