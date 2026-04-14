Hardy Krüger jr. gedenkt seinem Vater (†93) zum Geburtstag

Mit einem rührenden Instagram-Post hat Hardy Krüger jr. (57) an seinen verstorbenen Vater Hardy Krüger (†93) erinnert. Anlässlich des Geburtstags des Schauspielers, der am 12. April 1928 in Berlin zur Welt gekommen wäre, teilte er ein altes Foto der beiden und fand dabei tiefgründige Worte. "Vier Jahre, und doch fühlt es sich manchmal an, als wäre es erst gestern gewesen - und manchmal, als läge ein ganzes Leben dazwischen", schrieb er in dem emotionalen Beitrag. Hardy Krüger starb am 19. Januar 2022 im Alter von 93 Jahren in Kalifornien.

In seinem Post spricht Hardy Krüger jr. offen über Erinnerungen, aber auch über offene Fragen, die bis heute unbeantwortet geblieben sind. "Du bist gegangen, leise, wie du vieles getragen hast. Und zurückgeblieben sind nicht nur Erinnerungen, sondern auch Fragen", schreibt er. Fragen darüber, was in den letzten Momenten seines Vaters war und warum manches im Leben einfach ungeklärt bleibe. Trotzdem endet sein Beitrag mit einer hoffnungsvollen Note: "Vielleicht sitzen wir eines Tages zusammen, irgendwo dort oben, auf einer Wolke, und lachen darüber, wie sehr wir hier unten versucht haben, alles zu verstehen." Er schließt mit den Worten: "Wir sehen uns wieder."

Dass es zwischen Vater und Sohn offene Fragen gibt, hat einen konkreten Hintergrund: Die beiden hatten seit rund sechs Jahren vor dem Tod des Filmstars keinen Kontakt mehr. Gegenüber Bild am Sonntag erklärte Hardy Krüger jr. im Juni 2022, er habe lange Zeit überlegt, ob er selbst etwas falsch gemacht habe. "Die Kinder glauben immer, dass sie schuld sind", sagte der Schauspieler. Nach all den Jahren sei er aber zu dem Schluss gekommen, "dass es weniger an mir lag, sondern einfach seine Entscheidung war, sich zurückzuziehen". Als Grund sah er die dritte Ehefrau seines Vaters: "Jeder Mensch hat seine Prioritäten im Leben. Bei meinem Vater war es Anita." Trotz allem betonte Hardy stets seinen Respekt und seine Liebe zu ihm.

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Imago Hardy Krüger jr. bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 16.01.2026

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Sascha Steinbach / Getty Images Hardy Krüger im September 2015 in Dortmund

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RTL Hardy Krüger nach seinem Dschungel-Exit 2026

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