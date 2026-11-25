Steht Kim Kardashian (46) bald an der Seite des neuen 007 vor der Kamera? Ein bislang unbestätigter Insiderbericht bringt die Reality-Darstellerin als mögliches nächstes Bond-Girl ins Spiel. Demnach könnte sie neben Robert Pattinson (40) im legendären Agentenfranchise auftreten. Darüber berichtet Rob Shuter in seinem Substack "Naughty But Nice". Die Spekulationen drehen sich um den kommenden 26. Bond-Film, bei dem Denis Villeneuve (59) Regie führen soll. Wann und wo die Dreharbeiten beginnen, ist bislang nicht bekannt. Laut dem anonymen Informanten soll Kim gezielt auf größere Rollen in Hollywood hinarbeiten. Ein Auftritt in der berühmten Filmreihe wäre demnach ein besonderer Meilenstein für ihre Karriere. Offiziell bestätigt ist allerdings nichts. Weder Kim selbst noch das Filmteam haben sich bislang zu einem möglichen Engagement geäußert. Ob die Unternehmerin tatsächlich Interesse an der Rolle hat oder bereits Gespräche geführt wurden, bleibt daher offen.

Kim hat ihre Schauspielkarriere zuletzt deutlich vorangetrieben. In Ryan Murphys (61) Serie "All’s Fair" übernimmt sie eine Hauptrolle. Die neue Staffel ist erst vor wenigen Wochen bei Hulu gestartet. Dass ihre angeblichen Bond-Ambitionen bei manchen für Spott sorgen könnten, sei ihr durchaus bewusst. "Kim weiß, dass die Leute lachen werden, aber sie haben auch gelacht, als sie zum ersten Mal berühmt wurde. Seht sie euch jetzt an. Sie ist Milliardärin und besitzt ein globales Imperium. Sie glaubt, Hollywood genauso erobern zu können, wie sie die Geschäftswelt erobert hat. Ein Bond-Girl zu spielen, wäre der ultimative Preis", wird der Insider zitiert. Auch Kims Mutter und Managerin Kris Jenner (71) soll die Pläne unterstützen und ihre Kontakte spielen lassen: "Kris kennt jeden, und Kim versteht, dass es in Hollywood ebenso sehr um Beziehungen wie um Talent geht. Sie wird nicht herumsitzen und darauf warten, dass ihr jemand eine Rolle anbietet."

Rund um den neuen Bond kursieren unterdessen noch weitere Namen. So soll Brad Pitt (62) Interesse an der Rolle des Bösewichts gezeigt haben. Viele Fans wünschen sich zudem Sängerin Raye für den Titelsong. Bestätigt ist bislang allerdings weder das eine noch das andere. Robert Pattinson steht offiziell als neuer James Bond fest und übernimmt damit die Hauptrolle in der traditionsreichen Filmreihe. Unter den ehemaligen Bond-Girls stößt die Besetzung allerdings auf unterschiedliche Reaktionen Martine Beswick hätte lieber Henry Cavill (43) in der Rolle gesehen. Madeline Smith hingegen findet, dass Roberts Ausstrahlung, sein Humor und sein Sexappeal hervorragend zur Figur passen. Gloria Hendry verfolgt einen ganz anderen Wunsch: Sie würde sich langfristig eine Frau als 007 wünschen. Maryam d’Abo wiederum traut Robert die Rolle zu: Er sei bekannt genug, um mehrere Generationen anzusprechen, und könne dem Druck der berühmten Agentenrolle standhalten. Wer ihn als Bond-Girl begleiten wird, ist noch offen.

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