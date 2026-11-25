Aufatmen bei Jannik Sinner (25): Der Tennisstar hat seine Knieoperation gut überstanden. Am Dienstagmorgen legte er sich im finnischen Turku unter das Messer des renommierten Sportchirurgen und Orthopäden Professor Lasse Lempainen. Bereits am Montag war der Südtiroler zusammen mit seinem Arzt Herbert Schönhuber im Privatflugzeug von Bozen nach Finnland gereist. Schönhuber war es auch, der Rai Südtirol nach der Operation bestätigte, dass alles erfolgreich verlaufen sei. Bei dem Eingriff wurde das Iliotibialband behandelt, das an der Außenseite des Oberschenkels bis zum Knie verläuft. Ziel der Operation war es, die hartnäckigen Gelenkschmerzen des Sportlers auf schonende Weise und möglichst dauerhaft in den Griff zu bekommen. Wie Janniks Management mitteilte, beginnt für den Südtiroler nun die Rehabilitation. Wann er wieder zum Tennisschläger greifen und auf die Tour zurückkehren kann, ist bislang noch offen.

Für die Fans heißt es nun: Geduld haben. Die Australian Open im Januar 2027 finden ohne Jannik statt. Der fünfmalige Grand-Slam-Sieger fehlt damit beim zweiten Major in Folge. Wann genau er wieder angreift, steht noch nicht fest. Sogar ein Einstieg zum Auftakt der Sandplatzsaison Anfang April gilt als unsicher. Berichten zufolge peilt sein Team eher die French Open an, die Ende Mai beginnen. Warum er sich für den Eingriff entschieden hat, erklärte der Sportler in einer Mitteilung seines Managements folgendermaßen: "In den letzten Monaten haben wir gemeinsam mit meinem Team alles versucht, um meine Verletzung ohne Operation zu behandeln. Nach einigen sehr ermutigenden Fortschritten zu Beginn reagierte mein Knie leider nicht so, wie wir alle gehofft hatten." Sollte Jannik tatsächlich erst in Paris auf den Court zurückkehren, hätte er rund zehn Monate kein Match bestritten. Bis dahin könnte er 5.900 Weltranglistenpunkte verlieren und ungefähr auf Platz 20 abrutschen. Über ein Protected Ranking könnte jedoch seine bisherige Position als Nummer zwei für den Turnierstart geschützt werden.

Sein bislang letztes offizielles Match bestritt Jannik am 12. Juli 2026. Im Wimbledon-Finale setzte er sich damals gegen Alexander Zverev (29) durch. Danach machten ihm seine Kniebeschwerden so stark zu schaffen, dass er kein weiteres Turnier absolvierte und seine Saison vorzeitig beendete. Doch das Knie war nicht seine einzige gesundheitliche Baustelle während der Zwangspause. Erst vor Kurzem verriet er in seinem YouTube-Video "Jannik Sinner Unfiltered – Health & Recovery", dass ihm die Mandeln entfernt worden waren. Infolge dieses Eingriffs hatte er zudem an Gewicht verloren. Bei der Behandlung seines Knies ging es dem Tennisprofi nun nicht um ein möglichst schnelles Comeback, sondern um eine Lösung auf lange Sicht. Schließlich hat der Sportler noch einiges vor: Nach eigener Aussage plant er, noch mindestens zehn weitere Jahre als aktiver Tennisspieler auf dem Platz zu stehen.

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