Michelle Yeoh feiert ihren dritten Hochzeitstag im Paradies

Michelle Yeoh (63) und ihr Ehemann Jean Todt (80) verbringen ihren dritten Hochzeitstag an einem ganz besonderen Ort: den Bahamas. Die Oscar-Preisträgerin teilte auf Instagram intime Einblicke in den gemeinsamen Tropenurlaub. Arm in Arm wateten sie und Jean knietief durch das türkisblaue Wasser. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Vor 13 Jahren machte Jean mir hier auf den Bahamas einen Antrag, und jetzt feiern wir hier in diesem Paradies unseren dritten Jahrestag." Trotz des Antrags dauerte es noch fast zwei Jahrzehnte, bis das Paar im Juli 2023 in Genf heiratete. Nur fünf Monate später feierten die beiden eine zweite Hochzeit in Michelles Heimatstadt Ipoh in Malaysia.

Kennengelernt hatten sie sich bereits im Juni 2004 in Shanghai. Jean, der als Motorsportfunktionär und UN-Sondergesandter für Verkehrssicherheit tätig ist, zeigte sich schon früh fest entschlossen: Er verriet später auf dem YouTube-Kanal von Jin Xing, dass für ihn schnell klar gewesen sei, dass Michelle die Richtige ist. "Ein paar Wochen, nachdem wir zusammengekommen waren, waren wir schon fest miteinander verbunden", erzählte er im Gespräch. Gegenüber dem People-Magazin kam auch Michelle nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ich bin so gesegnet, denn er unterstützt mich so sehr. Ich liebe meine Arbeit. Das ist meine Leidenschaft. Er dreht sich nie um und sagt: 'Du verbringst viel Zeit fern von mir'."

Vor ihrer Beziehung mit Jean war Michelle mit dem Hongkonger Unternehmer und Wirtschaftsmagnaten Dickson Poon verheiratet. Die beiden heirateten im Februar 1988 und ließen sich 1992 scheiden. Mit Jean scheint sie nun ihr vollkommenes Liebesglück gefunden zu haben. Abseits von ihrer Beziehung sprach die Schauspielerin vor Kurzem auch über ein weiteres, sehr persönliches Thema: Sie kann keine eigenen Kinder bekommen. "Vielleicht ist das die größte Traurigkeit in meinem Leben, dass ich keine Kinder haben kann", sagte sie damals im Gespräch mit The Sunday Times. Im Interview erzählte sie, wie sie trotz fehlender eigener Kinder zum Familienglück gekommen ist.

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Getty Images Michelle Yeoh erhält den Goldenen Ehrenbären bei der Berlinale 2026 im Berlinale Palast

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Instagram / michelleyeoh_official Michelle Yeoh und ihr Ehemann Jean Todt an ihrem Hochzeitstag auf den Bahamas, 2026

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Getty Images Michelle Yeoh und Jean Todt bei der Bafta Awards Nominees Party 2023